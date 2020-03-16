На Венецианской биеннале представят самый черный в мире цвет

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Британско-индийский скульптор Аниш Капур впервые представит работы из черного вещества Vantablack на Венецианской биеннале в следующем году, . Британско-индийский скульптор Аниш Капур впервые представит работы из черного вещества Vantablack на Венецианской биеннале в следующем году, сообщает ARTnet.

Капур обладает монополией на произведения искусства из Vantablack, который он называет "самым черным материалом во вселенной".

Скульптуры из Vantablack будут впервые представлены публике, хотя художник уже демонстрировал хронометр, который сделал совместно с швейцарским производителем осенью 2016 года. Его стоимость составляла 95 тысяч долларов.

Vantablack состоит из большого количества вертикальных углеродных монотрубок, он поглощает почти 100% падающего на него излучения.

Когда лондонская аэрокосмическая компания Surrey NanoSystems в июле 2014 года объявила, что изобрела "суперчерный" из микроскопических нанотрубок, Капур очень заинтересовался. В сентябре того же года он приобрел эксклюзивные права на произведения искусства из Vantablack.