Скарлетт Йоханссон: "Сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в фильме "Мстители: Финал", Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в фильме "Мстители: Финал", сообщает Screen Rant.

По словам актрисы, первоначально эпизод планировали сделать "намного страшнее". На Черную Вдову и Соколиный Глаз (Джереми Реннер) должна была напасть "армия существ, напоминающих дементоров (эти монстры упоминаются в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Они питаются положительными эмоциями людей. — Прим.ред.)".

Но от этой идеи в итоге отказались, так как и без того напряженная сцена была бы слишком жуткой для юных зрителей.

"Я тогда подумала, что родители никогда на простят нас за внешний вид этих существ", — прокомментировала актриса.

Сцена гибели Черной Вдовы — один из самых драматических моментов в картине.