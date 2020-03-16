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Скарлетт Йоханссон: "Сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее"
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РИА Новости

Скарлетт Йоханссон: "Сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее"

00:47 16.03.2020 (обновлено: 10:56 16.03.2020)
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© Marvel Studios Inc. / Walt Disney Pictures (2019)Кадр из фильма "Мстители: Финал"
Кадр из фильма Мстители: Финал
© Marvel Studios Inc. / Walt Disney Pictures (2019)
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Американская актриса Скарлетт Йоханссон рассказала, какой должна была быть сцена смерти ее персонажа, шпионки Наташи Романофф, в фильме "Мстители: Финал", сообщает Screen Rant.
По словам актрисы, первоначально эпизод планировали сделать "намного страшнее". На Черную Вдову и Соколиный Глаз (Джереми Реннер) должна была напасть "армия существ, напоминающих дементоров (эти монстры упоминаются в книгах и фильмах о Гарри Поттере. Они питаются положительными эмоциями людей. — Прим.ред.)".
Но от этой идеи в итоге отказались, так как и без того напряженная сцена была бы слишком жуткой для юных зрителей.

"Я тогда подумала, что родители никогда на простят нас за внешний вид этих существ", — прокомментировала актриса.

Сцена гибели Черной Вдовы — один из самых драматических моментов в картине.
Для того чтобы забрать Камень Души (один из шести камней бесконечности, за которыми охотился злодей Танос, чтобы уничтожить Вселенную. — Прим.ред.), героине Йоханссон пришлось пожертвовать собой ради сохранения мира.
Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в фильме Первый мститель: Противостояние
27 ноября 2019, 22:31Культура
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КультураДжереми РеннерКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsСкарлетт Йоханссон
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