Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Максим Рубченко. На прошлой неделе котировки легкой нефти WTI несколько раз падали ниже 31 доллара за баррель. По мнению аналитиков, при такой цене рентабельны лишь четыре американские нефтегазовые компании, а более чем сотне предприятий сланцевой индустрии придется прекратить работу. Последняя надежда сланцевиков — то, что Россия вернется за стол переговоров с ОПЕК и согласится сократить нефтедобычу.

Выживут только четверо

При 31 долларе за баррель WTI безубыточны лишь Exxon Mobile, Chevron, Occidental Petroleum и Crownquest, констатировала норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.

Для сотни с лишним сланцевых компаний новые скважины в таких условиях не по карману, а ведь технология подразумевает практически непрерывное бурение. Между тем на минувшей неделе WTI трижды падала ниже 31 доллара: в понедельник, четверг и пятницу.

"Это может оказаться одним из величайших потрясений, с которыми когда-либо сталкивалась нефтяная промышленность, — отмечает Rystad Energy в пресс-релизе. — Даже лучшие сланцевые операторы снизят активность, поскольку практически невозможно обеспечить положительный денежный поток при нынешнем уровне цен".

На самом деле речь идет о судьбе не только сланцевых компаний. Ведь сланцевики — малая часть так называемых падших ангелов — фирм с кредитным рейтингом BBB, лишь на одну ступень превышающим "мусорный" уровень.

Так, долги Occidental Petroleum — крупнейшего эмитента облигаций с рейтингом BBB — приближаются к 35 миллиардам долларов. Среди "падших ангелов" также сланцевые Canadian Natural Resources, Noble Energy, Apache Corp. и Concho Resources, а облигации Devon Energy, Hess и Continental Resources уже "мусорные" — по мнению как минимум одного из рейтинговых агентств.

Мало того, на опасной грани балансируют и ценные бумаги многих перерабатывающих компаний нефтегазового сектора: Williams, Kinder Morgan, MPLX и других, включая оператора нефтепроводов Energy Transfer и крупнейшего оператора СПГ-терминалов Sabine Pass Liquefaction.

Тут главный критерий — доходность, превышающая показатель государственных бумаг на десять и более процентов. По оценкам Financial Times, на прошлой неделе именно так торговались облигации американских нефтегазовых компаний на общую сумму в 175 миллиардов долларов.

Это значит, что инвестиционные рейтинги в ближайшее время понизят им до "мусорного" и тогда инвестфондам придется избавиться от этих активов. Такая распродажа почти наверняка заставит инвесторов отказаться и от облигаций других "падших ангелов" — а их общий объем сегодня превышает три триллиона долларов. И американский финансовый рынок столкнется с беспрецедентным кризисом.

Неудивительно, что неофициальный советник президента Трампа по энергетике и владелец сланцевой компании Continental Resources Харольд Хамм (потерявший за прошлую неделю около двух миллиардов долларов) обратился к Белому дому с призывом "предпринять любые возможные действия, чтобы защитить и сохранить американские нефтегазовые компании от несправедливого ущемления со стороны иностранных правительств".

Все на одного

Как сообщает американское издание Politico, в среду Дональд Трамп обсудил "волатильность энергорынка" с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом Аль Саудом.

Подтвердив, что разговор состоялся, Белый дом в детали вдаваться не стал. Но эксперты уверены, что речь шла о координации действий, чтобы облегчить последствия нефтяного кризиса для Саудовской Аравии и США, при этом максимально усложнив жизнь России.

Цель у Вашингтона и Эр-Рияда одна: заставить Москву вернуться к переговорам с ОПЕК и согласиться на сокращение добычи. Цена вопроса исключительно высока — тут напрямую затронуты личные политические перспективы как принца Мохаммеда, так и Трампа.

Для Саудовской Аравии низкие цены на нефть означают острейший бюджетный кризис, чреватый политическими потрясениями, вплоть до краха монархии и династии Аль Саудов. Положение американского лидера немногим лучше.

В ноябре в США пройдут очередные президентские выборы, и до сих пор вся кампания по переизбранию Дональда Трампа на второй срок строилась на успехах экономики, в первую очередь росте фондового рынка. Однако нефтяной кризис, совпавший с пандемией коронавируса, быстро уничтожает все достижения последних трех лет.

С рекордных высот февраля биржевой индекс Dow Jones откатился к уровню мая 2017-го. Надвигающийся коллапс сланцевой индустрии усилит падение, а также резко повысит безработицу. По расчетам экспертов, пик кризиса придется как раз на выборы и тогда у Трампа — никаких шансов.

Такой сценарий все реальнее: согласно данным крупнейшего американского сайта онлайн-прогнозов PredictI, на прошлой неделе Джо Байден впервые обошел Дональда Трампа в президентской гонке. В ответ на вопрос, кто выиграет выборы, 48% респондентов назвали Байдена и только 45% — Трампа.

Аналитики PredictI указывают, что дело не в успехах кандидата от демократов — число уверенных в победе Байдена выросло всего на один процентный пункт. Но действующий президент потерял пять пунктов — из-за паники на рынках.

Шокирующее предложение

После встречи Трампа с саудовским принцем давление ОПЕК и США на Россию резко усилилось, и это вряд ли совпадение. Саудовская Аравия предложила европейским потребителям нефть по 25 долларов за баррель, выразив готовность увеличить поставки втрое. Правда, эксперты считают это блефом: у саудитов просто не хватит танкеров.

Главные союзники Эр-Рияда по ОПЕК, Ирак, Кувейт и ОАЭ, заявили о снижении цен, при этом наибольшие скидки посулили покупателям в Европе — основном рынке для российских компаний.

Вашингтон, в свою очередь, наложил ограничения на еще одну дочернюю компанию "Роснефти" — швейцарскую TNK Trading International, обвинив ее в связях с Венесуэлой. "Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров. Сегодня мы ввели санкции против TNK Trading International S.A., усилив изоляцию режима и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал американский госсекретарь Майк Помпео в твиттере.

Однако в реальности главная цель удара — именно "Роснефть", получающая венесуэльскую нефть в счет погашения своих кредитов, так что прекращение сотрудничества с Каракасом означает для нее потерю немалых денег. К тому же под угрозой ареста оказались восемь танкеров, принадлежащих TNK Trading International, что сокращает возможности "Роснефти" по поставке черного золота клиентам.

Впрочем, давление на Москву результата не принесло. В четверг на совещании в Минэнерго представители российских нефтегазовых компаний договорились работать при низких ценах на нефть. Об этом сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов. И это очень плохая новость для Трампа.

Теперь Белый дом рассматривает идею льготных кредитов сланцевой индустрии. Однако даже в президентской администрации признают, что реализовать ее вряд ли получится — по политическим причинам.

Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса и заинтересованные в ослаблении предвыборных позиций Трампа, уже сообщили, что заблокируют любую помощь отрасли.

"Независимо от того, сколько нефтяных миллиардеров теряют деньги и просят помощи у президента Трампа, демократы палаты представителей будут заботиться в первую очередь о реальных потребностях американского народа и защищать финансовую безопасность работающих семей", — заявил журналистам представитель Комитета по ассигнованиям конгресса Эван Холландер.