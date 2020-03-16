Рождение чудовища: как вермахт стал угрозой для всего мира

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости, Николай Протопопов. Миллионы солдат и офицеров, тысячи танков и огромные воздушные армады — ровно 85 лет назад, 16 марта 1935-го, в нацистской Германии основали вермахт, всего за несколько лет превратившийся в сильнейшую армию мира. Руководство Третьего рейха отработало тактику блицкрига на странах Европы и подготовило мощный стальной кулак для нападения на СССР. О том, какой силе пришлось противостоять Красной армии, — в материале РИА Новости.

Нарушая запреты

Заключенный по итогам Первой мировой Версальский договор не позволял немцам сформировать полноценную армию. Численность рейхсвера ограничили 100 тысячами пехотинцев и 15 тысячами моряков. Германии также запретили тяжелую артиллерию, танковые войска и воздушный флот.

Однако немцы считали Версальское соглашение несправедливым и нарушать его не стеснялись. Так, в начале 1920-х по тайному распоряжению командования личный состав обучался танковому бою. Позже немецкие промышленные компании запустили производство танков под видом сельскохозяйственных машин. С приходом к власти Адольфа Гитлера теория массового применения танковых войск в вооруженных конфликтах укрепилась — танки должны были стать главным ударным средством немецкой армии. Тогда же зародилась идея так называемого блицкрига.

К середине 1930-х Германия уже в открытую нарушала Версальские соглашения. Армия менялась на глазах. В частности, сформировали 1-ю танковую бригаду, кавалерийские полки превращались в моторизированные, заводы наладили выпуск бронетехники. Появились немецкие Военно-воздушные силы — люфтваффе.

В конце концов Гитлер, не ощутив негативных последствий и санкций в ответ на нарушения, полностью отказался от Версальского договора. Рейхсвер преобразовали в вермахт, что позволило Германии расширить вооруженные силы до 36 дивизий, в том числе трех танковых. Так зародились панцерваффе.

Стальной кулак

Боевое крещение вермахта — аншлюс Австрии. Вторая танковая дивизия и 16-й танковый корпус пересекли границу в марте 1938-го. Бронетехника прошла через всю страну за двое суток, не встречая сопротивления. Однако не вся — панцерваффе лишились почти трети машин из-за поломок двигателей и ходовой части. Все потому, что в подразделениях не было ремонтных частей и не наладили снабжения.

К началу Второй мировой панцерваффе значительно усилились. В стране объявили всеобщую мобилизацию. Численность вермахта перешагнула за четыре миллиона человек. Для вторжения в Польшу 1 сентября 1939-го Германия задействовала 37 дивизий — более полутора миллионов личного состава. Солдат поддерживали шесть тысяч орудий и две тысячи самолетов. Танковые войска располагали почти тремя тысячами машин, хотя большей частью это были легкие танки или танкетки с пулеметами. Немцы покорили Польшу за четыре недели — блицкриг удался. Варшава подписала капитуляцию уже 28 сентября.

Польская кампания показала, что легкие танки не годятся для активных боевых действий. Германия форсировала выпуск средних танков Pz. III. Кроме того, несколько дивизий усилили дополнительными батальонами. В полной мере мощь панцерваффе ощутила на себе французская армия в 1940-м, когда немецкие танки прорвали сразу несколько рубежей обороны союзников, создавая целые танковые коридоры.

Напав на СССР, гитлеровцы нанесли несколько тяжелых поражений Красной армии. Но панцерваффе сразу же встретили ожесточенное сопротивление. В первый же день войны, 22 июня 1941-го, немцы потеряли половину 25-го танкового полка. На Восточном фронте им пришлось иметь дело и с более совершенными бронемашинами, чем их собственные.

Например, советский Т-34 превосходил немецкие средние танки по массе, бронированию и вооружению. А тяжелые КВ-1 заставляли танкистов вермахта паниковать. Осенью немецкая танковая машина забуксовала на ближних подступах к Москве. Зимой 1941-го нацисты потерпели первое поражение.

© РИА Новости . Александр Капустянский Разгромленная гитлеровская танковая часть у деревни Скирманово. 1941 год © РИА Новости . Александр Капустянский Разгромленная гитлеровская танковая часть у деревни Скирманово. 1941 год

Падший лидер

Другая важная составляющая вермахта, люфтваффе, к началу 1940-х превратились в один из самых мощных воздушных флотов Европы. Немецкие летчики приобрели большой боевой опыт в Испании. Построив множество заводов по всей стране, немцы быстро создали высокоэффективную авиационную промышленность. С конвейеров сотнями сходили новейшие по тем временам бомбардировщики, истребители и штурмовики.

Подавляющее превосходство в воздухе люфтваффе продемонстрировало при нападении на Польшу, Францию и Бельгию. Уже тогда у немцев сложилась особая тактика воздушного боя. В частности, командование использовало авиацию не как отдельный род войск, а в тесной координации с наземными силами. Самолеты расчищали дорогу танкам и пехоте. Истребители летали, как правило, группами, при этом чаще используя вертикальное, а не горизонтальное маневрирование. Кроме того, при явном численном превосходстве противника немецкие пилоты старались избежать боя.

Впервые с большими проблемами в воздухе немцы столкнулись в битве за Британию в 1940-1941 годах. Гитлер планировал крупную десантную операцию "Морской лев" — форсировать Ла-Манш, захватить побережье и потом оккупировать всю страну. Мешал мощный Королевский флот, нейтрализовать который предполагалось с воздуха. Перед этим немецким асам требовалось ослабить и английскую авиацию, чтобы спокойно чувствовать себя в небе. На этот раз нацистам, в отличие от прошлых кампаний, противостояла сильная противовоздушная оборона. Англичане встретили гитлеровские бомбардировщики огнем нескольких тысяч зениток, аэростатами заграждения и маневренными истребителями.

В первых же ударах по аэродромам, радиолокационным и командным пунктам англичан люфтваффе лишилось десятков самолетов, не нанеся при этом критического ущерба. Немцы принялись бомбить промышленные и административные центры, в том числе Лондон, но продолжали стремительно терять технику и людей. Весной 1941-го люфтваффе резко снизило интенсивность боевых вылетов, перенаправив ударные силы на восток.

Из-за внезапности нападения ВВС СССР в первые дни войны понесли тяжелые потери. Множество самолетов разбомбили прямо на аэродромах. Однако советские асы завязывали ожесточенные воздушные бои, машины с красными звездами на крыльях атаковали даже при численном преимуществе противника, а израсходовав боезапас, нередко таранили "Юнкерсы" и "Хейнкели". К концу Великой Отечественной советская авиация полностью перехватила инициативу в воздухе. За четыре года ВВС СССР и войска ПВО уничтожили десятки тысяч самолетов и летчиков Третьего рейха.

Волчьи стаи

Особое место в структуре вермахта занимал Военно-морской флот — кригсмарине. Здесь тоже не обошлось без уловок. Немцы, чтобы обойти запреты Версальского договора, строили так называемые карманные линкоры. Это корабли с мощным артиллерийским вооружением, но относительно небольшим водоизмещением.

К началу Второй мировой у нацистов было шесть линейных кораблей, порядка десяти тяжелых крейсеров, два десятка эсминцев. Германия довольно успешно действовала на море, но не всегда. Так, гордость немецкого флота, линкор "Бисмарк", вышел в первый и последний боевой поход в мае 1941-го. В Датском проливе корабль наткнулся на флагман британских ВМС, крейсер "Худ", потопил его огнем бортовой артиллерии, однако сам получил серьезные повреждения. Англичане настигли линкор в семистах милях от французского порта Сен-Назер и уничтожили его вместе с экипажем.

© AP Photo Гибель немецкого линкора "Бисмарк" в Датском проливе. 27 мая 1941 года © AP Photo Гибель немецкого линкора "Бисмарк" в Датском проливе. 27 мая 1941 года

Основной ударной силой кригсмарине стали подводные лодки. За годы войны Германия построила более тысячи ста субмарин. Немецкие подводники разработали особую тактику морского боя. Группы подводных лодок — "волчьи стаи" — караулили конвои и крупные транспорты. Тем не менее в итоге кригсмарине потеряли 80 процентов подводных кораблей. И в этом, наряду с английским и американским флотами, огромная заслуга советских моряков, в распоряжении которых было в разы меньше подводных лодок.