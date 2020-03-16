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75 лет Великой Победы
2020-03-16T11:00+0300
https://ria.ru/20200316/1568424525.html
Член жюри конкурса "Правнуки победителей" рассказал историю прадеда
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РИА Новости

Член жюри конкурса "Правнуки победителей" рассказал историю прадеда

11:00 16.03.2020
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Руководитель мастерской "Невский баталист", автор трехмерных панорам и диорам, член жюри всероссийского конкурса "Правнуки победителей" Дмитрий Поштаренко записал видео с рассказом о своем прадеде.
"Мой прадед в годы Великой Отечественной войны служил в 4-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии, рядовой повар. Фотографии в семье, к сожалению, не сохранилось, но мы все о нем помним" – рассказал Поштаренко.
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Серия промороликов "А ты чей правнук?" состоит из коротких зарисовок с десятью знаменитыми деятелями культуры и спорта, общественными деятелями и по совместительству членами жюри конкурса, среди которых народный артист СССР, сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой, олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном фигурном катании и серебряный призер в командных соревнованиях Алина Загитова, народный артист РФ Владимир Машков, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева и другие. Также в промо снялись двое детей, которые вспоминают о своих предках.

Десять членов жюри конкурса и двое простых людей, пусть не знаменитых, но хранящих память о своих близких, делятся воспоминаниями о родственниках – участниках Великой Отечественной войны и призывают узнать фронтовую судьбу своих родных", – рассказал в комментарии РИА Новости член регионального отделения ООД "Бессмертный полк России" в г. Москве и советник главного редактора МИА "Россия сегодня" Алексей Савицкий.

По его словам, главная цель серии промороликов – не только привлечь школьников и их родителей к участию в конкурсе "Правнуки победителей", но и стремление личным примером всероссийских звезд показать, что помнить военную историю своих предков важно и нужно.
Конкурс "Правнуки победителей" проводится с 2019 года и направлен на обеспечение преемственности поколений и сохранение традиционных ценностей через привлечение внимания детей и подростков к семейной истории как неотъемлемой части истории России. Участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь своих прадедов, прабабушек, которые приближали Победу в тылу или на фронтах Великой Отечественной войны, и представить сочинение-рассуждение о предложенных вопросах на сайт конкурса www.pravnuki-pobediteley.ru.
Прием заявок на конкурс продлится до 31 марта.
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75 лет Великой ПобедыКонкурс "Правнуки победителей"Алексей Савицкий
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