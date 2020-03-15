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Вучич: коронавирус показал, что европейской солидарности не существует
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РИА Новости

Вучич: коронавирус показал, что европейской солидарности не существует

23:59 15.03.2020 (обновлено: 04:57 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Запрет на экспорт из Евросоюза медикаментов и оборудования из-за коронавируса показал, что европейской солидарности не существует, заявил президент Сербии Александр Вучич.
По данным сербского минздрава, что к вечеру воскресенья коронавирусом в стране заражены 48 человек. Правительство днем ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания до 50 человек и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.
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Глава государства в воскресенье вечером провел встречи с руководством национального кризисного штаба и патриархом сербским Иринеем, затем обратился к общественности и провозгласил чрезвычайное положение.
"Не буду сейчас делать политических выводов, но мы поняли, что не существует международная или европейская солидарность, все это были сказки на бумаге", - заявил Вучич.
По его словам о запрете на экспорт медикаментов и медоборудования из ЕС сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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"Только КНР нам может помочь в этой ситуации, и я написал письмо председателю Си Цзиньпину, в котором попросил о помощи и назвал его братом", - отметил Вучич.
Он уточнил, что Сербия попросила помощи медикаментами, заказала в КНР пять миллионов защитных масок и предложила прислать врачей.
"Когда им (ЕС) нужны были сербские деньги, тогда они требовали менять условия тендеров, чтобы европейские фирмы получали контракты. Когда пришла беда и стало тяжело, тогда и сербские деньги не помогают. Спасибо им большое за это, верьте мне, я найду способ их "отблагодарить", - подчеркнул президент Сербии.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаАлександр ВучичЕврокомиссияЕвросоюзСербияВ мире
Популярные комментарии
Нобелевку ему за это открытие!
16 марта, 00:07
эиэльф и Петров
3141211
Он видимо не понимает что во время пандемии экспортировать медоборудование и медикаменты и врачей из страны равносильно предательству собственного народа. Ни один ответственный человек не пойдет на это. Удивил
16 марта, 02:02
Stepan Stepan
6000018
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