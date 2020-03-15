Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T23:49+0300
https://ria.ru/20200315/1568643402.html
Сербия закроет границы для иностранцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/149148/55/1491485542_0:209:2897:1839_1036x0_80_0_0_602644b37d472aa79df31c610e8a99f7.jpg
РИА Новости

Сербия закроет границы для иностранцев

23:49 15.03.2020
2516
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Сербия в рамках режима чрезвычайного положения из-за коронавируса, введенного в воскресенье, ограничивает въезд в страну для иностранцев, а своих граждан будет помещать в изоляцию.
"Призываю иностранцев не приезжать в Сербию. Кроме китайцев по специальному приглашению, их докторов и людей, которые помогают. Прошу наших людей не приезжать больше. Если приедут, их будут ожидать карантин и изоляция", - заявил президент Александр Вучич в специальном обращении.
На приеме у врача
14 марта, 14:32
Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID
По его словам, сербские граждане, которые въезжают в страну, будут помещаться в самоизоляцию на 14 дней, из стран-очагов коронавируса - на 28 дней.
"Граждане, которые не станут соблюдать решение об изоляции, будут наказаны сроками до трех лет тюрьмы", - заявил Вучич.
"Если надо будет запретить междугороднее сообщение, решение об этом будет принято в течение 48 часов", - сказал президент.
В свою очередь, премьер Ана Брнабич, выступая после Вучича в эфире национального телеканала РТС разъяснила нюансы этого решения.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Вчера, 18:21
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
"Что касается границ, с сегодняшнего вечера границы будут закрыты. В Республику Сербию не смогут въехать иностранные граждане, кроме дипломатов, работающих в Сербии, и членов их семей, а также иностранцев с видом на жительство", - заявила Брнабич.
"Наши границы, конечно, открыты для всех наших граждан, возвращающихся из-за границы, но для всех остальных с сегодняшнего вечера наши границы закрываются. И на наших границах будет находиться армия Республики Сербии, которая будет помогать санитарной инспекции и министерству внутренних дел", - отметила премьер.
Опрос
Что вы делаете, чтобы не заразиться коронавирусом?
Проголосовали:105784
14 марта, 10:09
1302011
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАлександр ВучичСербияВ мире
Рекомендуем
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории
Трое россиян заразились коронавирусом на территории страны
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Тест-система для определения коронавируса
В Новосибирской области более 500 человек находятся на карантине
Борщ
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Самолет в небе
Летевший из США борт запросил срочную посадку на Камчатке, но не сел
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Актриса Ольга Куриленко
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Медицинский персонал в защитных масках помогает пациентам в больнице Spedali Civili в городе Брешиа, Италия
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Ртутный градусник для измерения температуры
Петербуржец с коронавирусом рассказал о симптомах болезни
Крым
В Крыму обосновали ошибочность тезиса об "оккупации" полуострова
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp объявил о запуске новой функции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38Эксперт отметил более высокую смертность от коронавируса среди курящих
15:37Малышева рассказала, как правильно мыть руки
15:35Эксперт рассказал об иммунитете от коронавирусной инфекции
15:35Число зараженных коронавирусом в Сингапуре превысило 240 человек
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
15:15Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
Лента новостейМолния