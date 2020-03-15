Сербия закроет границы для иностранцев

БЕЛГРАД, 15 мар — РИА Новости. Сербия в рамках режима чрезвычайного положения из-за коронавируса, введенного в воскресенье, ограничивает въезд в страну для иностранцев, а своих граждан будет помещать в изоляцию.

"Призываю иностранцев не приезжать в Сербию. Кроме китайцев по специальному приглашению, их докторов и людей, которые помогают. Прошу наших людей не приезжать больше. Если приедут, их будут ожидать карантин и изоляция", - заявил президент Александр Вучич в специальном обращении.

По его словам, сербские граждане, которые въезжают в страну, будут помещаться в самоизоляцию на 14 дней, из стран-очагов коронавируса - на 28 дней.

"Граждане, которые не станут соблюдать решение об изоляции, будут наказаны сроками до трех лет тюрьмы", - заявил Вучич.

"Если надо будет запретить междугороднее сообщение, решение об этом будет принято в течение 48 часов", - сказал президент.

В свою очередь, премьер Ана Брнабич , выступая после Вучича в эфире национального телеканала РТС разъяснила нюансы этого решения.

"Что касается границ, с сегодняшнего вечера границы будут закрыты. В Республику Сербию не смогут въехать иностранные граждане, кроме дипломатов, работающих в Сербии, и членов их семей, а также иностранцев с видом на жительство", - заявила Брнабич.

"Наши границы, конечно, открыты для всех наших граждан, возвращающихся из-за границы, но для всех остальных с сегодняшнего вечера наши границы закрываются. И на наших границах будет находиться армия Республики Сербии, которая будет помогать санитарной инспекции и министерству внутренних дел", - отметила премьер.