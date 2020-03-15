Завод Volkswagen Slovakia приостановит работу из-за коронавируса

"Компания Volkswagen Slovakia с самого начала подходит к ситуации с расширением заболеваний коронавирусом с полной ответственностью. Уже несколько недель в соответствии с решениями госорганов постепенно принимаются многие превентивные меры. В тесной координации с концерном Volkswagen готовится перерыв в производстве. В понедельник 16 марта на предприятии будет (видимо, последний) рабочий день, поскольку это необходимо для правильного выхода из технологических процессов и окончания логистической деятельности в соответствии с актуальными заказами, находящимися в данный момент в производстве", - сообщила Коварович-Макайова.