Завод Volkswagen Slovakia приостановит работу из-за коронавируса

ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Одно из крупнейших предприятий Словакии, братиславский завод Volkswagen Slovakia, в понедельник планирует временно прекратить работу, чтобы предотвратить заражение персонала COVID-19, сообщила РИА Новости в воскресенье вечером пресс-секретарь предприятия Луция Коварович-Макайова.
"Компания Volkswagen Slovakia с самого начала подходит к ситуации с расширением заболеваний коронавирусом с полной ответственностью. Уже несколько недель в соответствии с решениями госорганов постепенно принимаются многие превентивные меры. В тесной координации с концерном Volkswagen готовится перерыв в производстве. В понедельник 16 марта на предприятии будет (видимо, последний) рабочий день, поскольку это необходимо для правильного выхода из технологических процессов и окончания логистической деятельности в соответствии с актуальными заказами, находящимися в данный момент в производстве", - сообщила Коварович-Макайова.
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На братиславском предприятии Volkswagen Slovakia заняты около 8,4 тысячи человек, оно является крупнейшим экспортером в республике, его продукцию получают в 148 странах. Здесь выпускаются автомобили моделей Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda и SEAT, большинство из них – эксклюзивно.