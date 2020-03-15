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Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех
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РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане выросло до четырех

23:38 15.03.2020
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© Фото : Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент
© Фото : Pixabay / falco
ТАШКЕНТ, 15 мар - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 выявили в воскресенье еще у трех человек в Узбекистане, общее число инфицированных в стране выросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
В воскресенье в минздраве сообщили, что у гражданина Узбекистана, вернувшегося из Франции, выявлен коронавирус. Позднее минздрав уточнил, что речь идет о женщине.
"Выявлено еще три случая коронавируса. У сына и дочери пациентки, зараженной коронавирусом, также выявлена инфекция", - сказал представитель минздрава. Их возраст не уточняется.
В пресс-службе добавили, что коронавирус также обнаружен у гражданина Узбекистана, прибывшего утром 15 марта из Стамбула.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоУзбекистанВ мире
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