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Ле Пен призвала закрыть границы Франции с Италией и Испанией
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РИА Новости

Ле Пен призвала закрыть границы Франции с Италией и Испанией

23:37 15.03.2020
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© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкГлава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен
Глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом закрыть границы Франции с Италией и Испанией, а также запретить въезд в страну из Ирана из-за эпидемии коронавируса.
"Я призываю президента республики закрыть границы с наиболее затронутыми (эпидемией) странами, в числе которых Италия, Испания, Иран", - сказал Ле Пен после завершения первого тура муниципальных выборов, состоявшегося в воскресенье во Франции. Ее выступление транслировал телеканал BFMTV.
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Ле Пен также отметила, что второй тур муниципальных выборов "с большой долей вероятности не состоится, учитывая всю серьезность эпидемии".
Первый тур муниципальных выборов прошел в воскресенье, несмотря на объявленную в стране эпидемию коронавируса.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыЭммануэль МакронМарин Ле ПенФранцияИталияИспанияВ мире
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