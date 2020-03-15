Ле Пен призвала закрыть границы Франции с Италией и Испанией

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса

Ле Пен также отметила, что второй тур муниципальных выборов "с большой долей вероятности не состоится, учитывая всю серьезность эпидемии".