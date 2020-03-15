Ле Пен призвала закрыть границы Франции с Италией и Испанией

ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом закрыть границы Франции с Италией и Испанией, а также запретить въезд в страну из Ирана из-за эпидемии коронавируса.
"Я призываю президента республики закрыть границы с наиболее затронутыми (эпидемией) странами, в числе которых Италия, Испания, Иран", - сказал Ле Пен после завершения первого тура муниципальных выборов, состоявшегося в воскресенье во Франции. Ее выступление транслировал телеканал BFMTV.
Ле Пен также отметила, что второй тур муниципальных выборов "с большой долей вероятности не состоится, учитывая всю серьезность эпидемии".
Первый тур муниципальных выборов прошел в воскресенье, несмотря на объявленную в стране эпидемию коронавируса.
Число заразившихся коронавирусом во Франции, по последним данным, составляет 5400 человек, 120 заболевших скончались. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов.