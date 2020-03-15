Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 25 человек

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Общее число заражённых Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 25 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана

Ранее коронавирус был выявлен у 23 человек, из них шестеро выздоровели. Один человек умер. Среди заражённых есть и гражданин РФ.

"Еще у двух граждан Азербайджана выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты размещены в спецрежимных больницах и находятся под наблюдением врачей. Они чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное",- сообщает штаб.

Восемнадцать "активных" заражённых коронавирусом находятся под строгим контролем в специальном медучреждении, принимаются необходимые меры по лечению, отмечает оперштаб.