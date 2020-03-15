Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 25 человек

БАКУ, 15 мар - РИА Новости. Общее число заражённых коронавирусом в Азербайджане достигло 25 человек, сообщает оперативный штаб при кабмине Азербайджана.
Ранее коронавирус был выявлен у 23 человек, из них шестеро выздоровели. Один человек умер. Среди заражённых есть и гражданин РФ.
"Еще у двух граждан Азербайджана выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией. Пациенты размещены в спецрежимных больницах и находятся под наблюдением врачей. Они чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное",- сообщает штаб.
Восемнадцать "активных" заражённых коронавирусом находятся под строгим контролем в специальном медучреждении, принимаются необходимые меры по лечению, отмечает оперштаб.
"С учетом того, что коронавирусная инфекция объявлена глобальной пандемией, и тенденция широкого распространения вируса сохраняется, мы еще раз призываем наших граждан быть внимательными, соблюдать рекомендации Всемирной организации здравоохранения, с целью обеспечения надежной защиты здоровья и безопасности населения полностью соблюдать решения, принятые оперативным штабом при кабинете министров и установленные им правила", - говорится в сообщении.
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