На выборах мэра Гавра лидирует премьер Франции

ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп лидирует в первом туре муниципальных выборах в Гавре, набирая, по предварительным данным, около 43%.
Как сообщают французские СМИ, по предварительным оценкам, ближайший соперник Филиппа - коммунист Жан-Поль Лекок - получает 34%.
Избирательные участки во Франции закрылись в 20.00 (22.00 мск). Первый тур муниципальных выборов состоялся, несмотря на эпидемию коронавируса в стране.
Филипп уже руководил Гавром в период с 2010 года до мая 2017 года – даты назначения его на пост председателя правительства. По сообщению французских СМИ, ранее Филипп отмечал, что хочет сохранить пост премьер-министра страны в случае победы на выборах в Гавре, если его поддержит в этом решении президент республики Эммануэль Макрон.