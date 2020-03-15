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На выборах мэра Гавра лидирует премьер Франции
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РИА Новости

На выборах мэра Гавра лидирует премьер Франции

23:35 15.03.2020
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© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкЭдуард Филипп
Эдуард Филипп
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп лидирует в первом туре муниципальных выборах в Гавре, набирая, по предварительным данным, около 43%.
Как сообщают французские СМИ, по предварительным оценкам, ближайший соперник Филиппа - коммунист Жан-Поль Лекок - получает 34%.
Избирательные участки во Франции закрылись в 20.00 (22.00 мск). Первый тур муниципальных выборов состоялся, несмотря на эпидемию коронавируса в стране.
Филипп уже руководил Гавром в период с 2010 года до мая 2017 года – даты назначения его на пост председателя правительства. По сообщению французских СМИ, ранее Филипп отмечал, что хочет сохранить пост премьер-министра страны в случае победы на выборах в Гавре, если его поддержит в этом решении президент республики Эммануэль Макрон.
Мэр Парижа Анн Идальго
Вчера, 23:33
Опрос: на выборах мэра Парижа лидирует Анн Идальго
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Эдуар ФилиппГаврЭммануэль МакронФранцияВ мире
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