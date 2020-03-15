На выборах мэра Гавра лидирует премьер Франции

Как сообщают французские СМИ, по предварительным оценкам, ближайший соперник Филиппа - коммунист Жан-Поль Лекок - получает 34%.

Избирательные участки во Франции закрылись в 20.00 (22.00 мск). Первый тур муниципальных выборов состоялся, несмотря на эпидемию коронавируса в стране.