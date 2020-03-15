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Исторический центр Брюсселя опустел из-за карантина по коронавирусу
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РИА Новости

Исторический центр Брюсселя опустел из-за карантина по коронавирусу

23:34 15.03.2020
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - РИА Новости, Надим Зуауи. Обычно многолюдный и шумный исторический центр Брюсселя, ежедневно привлекающий десятки тысяч туристов, в воскресенье кажется тихим и покинутым. В районе главной площади Grand-Place и у знаменитого фонтана-скульптуры "Писающий мальчик", где как правило не протолкнуться, гуляет несколько десятков наиболее отчаянных туристов. Прилегающие улицы и вовсе практически опустели, многие магазины закрыли свои витрины, рестораны и кафе вывесили объявления с извинениями - в стране карантин, все закрыто.
Бельгийские власти c субботы объявили о закрытии всех заведений питания, музеев, театров, кинотеатров, концертных залов. Не работают школы и вузы, не проводятся службы в церквях. Местным жителям рекомендовано оставаться дома, не пользоваться общественным транспортом, не устраивать вечеринок. Открыты лишь продуктовые магазины и небольшие кафе, торгующие готовой едой на вынос.
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Некоторые рестораны, чтобы хоть как-то сохранить выручку и не растерять клиентуру, предлагают доставку еды на дом. "Сейчас выходные, у нас всегда это самые хлопотные дни - все столики заняты. Конечно, мы будем терять доход, но что поделать, будем приспосабливаться, немного готовить на заказ с доставкой на дом", - рассказал РИА Новости владелец небольшого ресторанчика восточной кухни в "спальном" брюссельском районе.
По сообщениям бельгийских СМИ, в последние дни резко упал и уровень заполняемости столичных гостиниц. К примеру, в эти выходные он не превышал 20%, и владельцы некоторых отелей не исключают временного закрытия.
Вынужденные карантинные меры будут действовать до 3 апреля. Запрет четко соблюдается, за порядком на улицах следят полицейские патрули.
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Медики постоянно напоминают гражданам о необходимости соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, а о подозрительных изменениях в состоянии здоровья оперативно сообщать лечащему врачу или на специальную горячую линию минздрава. "Принимая такие меры, мы хотим максимально ограничить число инфицированных в течение будущих недель", - говорится в сообщении бельгийского министерства здравоохранения.
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Бельгии выросло на 197 человек и приблизилось к 900, пять человек скончались.
Бельгия до настоящего времени не сообщала о намерении ограничить авиасообщение с внешним миром или закрыть сухопутные границы, однако МИД страны рекомендовал всем согражданам воздержаться от зарубежных поездок, а находящимся за границей - вернуться на территорию Бельгии.
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