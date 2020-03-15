Папа Римский помолился за избавление мира от пандемии коронавируса

Во второй половине дня понтифик направился в одну из четырех главных церквей Рима – базилику Санта-Мария-Маджоре, где в неофициальной обстановке вознес молитву перед широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского")

Затем папа Франциск пешком как паломник дошел до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо, где хранится чудотворное распятие. Его в 1522 году выносили на процессию по улицам Рима с молитвой об окончании эпидемии чумы.

"Папа Франциск помолился об окончании пандемии, которая поразила Италию и весь мир, воззвал к исцелению многочисленных больных, вспомнил жертв последних дней и попросил, чтобы их семьи и друзья нашли утешение и ободрение", - заявил глава службы печати Маттео Бруни. Кроме того, слова поддержки папы были направлены медработникам, которые "в эти дни обеспечивают функционирование общества".