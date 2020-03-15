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Папа Римский помолился за избавление мира от пандемии коронавируса
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РИА Новости

Папа Римский помолился за избавление мира от пандемии коронавируса

23:31 15.03.2020 (обновлено: 11:13 16.03.2020)
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© REUTERS / Vatican MediaПапа Римский Франциск идет по улице в базилику Сан-Марчелло-аль-Корсо
Папа Римский Франциск идет по улице в базилику Сан-Марчелло-аль-Корсо
© REUTERS / Vatican Media
ВАТИКАН, 15 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск в воскресенье покинул Ватикан и в двух римских базиликах помолился за прекращение пандемии коронавируса Covid-19, сообщает служба печати Святого престола.
Во второй половине дня понтифик направился в одну из четырех главных церквей Рима – базилику Санта-Мария-Маджоре, где в неофициальной обстановке вознес молитву перед широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского")
Затем папа Франциск пешком как паломник дошел до базилики Сан-Марчелло-аль-Корсо, где хранится чудотворное распятие. Его в 1522 году выносили на процессию по улицам Рима с молитвой об окончании эпидемии чумы.
"Папа Франциск помолился об окончании пандемии, которая поразила Италию и весь мир, воззвал к исцелению многочисленных больных, вспомнил жертв последних дней и попросил, чтобы их семьи и друзья нашли утешение и ободрение", - заявил глава службы печати Маттео Бруни. Кроме того, слова поддержки папы были направлены медработникам, которые "в эти дни обеспечивают функционирование общества".
Частный визит понтифика в Рим продлился около полутора часов.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПапа РимскийРимИталияВ мире
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