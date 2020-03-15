В Коми ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

По словам Гапликова, с 16 марта в республике будут отменены все культурно-массовые и спортивные мероприятия, школам, учреждениям среднего профессионального и высшего образования рекомендуется перейти на режим дистанционного обучения, в детских садах вводится режим свободного посещения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщал о 63 зарегистрированных случаях COVID-19 в РФ, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess. Позже стало известно о выявленном случае заражения в Подмосковье у гражданина Венесуэлы, прибывшего из Италии.