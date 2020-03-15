Иван Ургант отказался от массовки в своем шоу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Команда шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале сообщила в Instagram о решении снимать следующие выпуски программы без зрителей в зале.

Как отмечается в сообщении, команда проекта дорожит здоровьем зрителей, поэтому приняла решение отказаться от участия массовки в съемках проекта.

"Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы", — говорится в записи на странице шоу.

Команда проекта пожелала здоровья поклонникам шоу.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.

Эпидемия стала причиной отмены ряда массовых мероприятий по всему миру, а также введения ограничений на пересечение границ и транспортное сообщение.

По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался. Также в числе лидеров по числу заболевших Германия, Франция и Испания.