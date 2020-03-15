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Иван Ургант отказался от массовки в своем шоу
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РИА Новости

Иван Ургант отказался от массовки в своем шоу

23:22 15.03.2020 (обновлено: 04:49 16.03.2020)
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© Фото : аккаунт программы "Вечерний Ургант" на Facebook/Первый каналСъемки программы "Вечерний Ургант"
Съемки программы Вечерний Ургант
© Фото : аккаунт программы "Вечерний Ургант" на Facebook/Первый канал
Съемки программы "Вечерний Ургант". Архивное фото
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Команда шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале сообщила в Instagram о решении снимать следующие выпуски программы без зрителей в зале.
Как отмечается в сообщении, команда проекта дорожит здоровьем зрителей, поэтому приняла решение отказаться от участия массовки в съемках проекта.
"Реакция в зале — это неотъемлемая часть нашей программы", — говорится в записи на странице шоу.
Команда проекта пожелала здоровья поклонникам шоу.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией.
Эпидемия стала причиной отмены ряда массовых мероприятий по всему миру, а также введения ограничений на пересечение границ и транспортное сообщение.
По последним данным, всего заражено 157 тысяч человек более чем в 130 странах, свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов выздоровели. В Европе первое место по распространению коронавируса занимает Италия: там зарегистрировано более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался. Также в числе лидеров по числу заболевших Германия, Франция и Испания.
В России в настоящее время зафиксировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных — россияне, один итальянец и двое граждан Китая. Восемь человек излечились, еще у троих ранее днем первые анализы дали отрицательный результат.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаПервый канал (телеканал)Иван УргантОбщество
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От себя не отказался... 😏
15 марта, 23:36
Ярослав Погодин
22100006
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