Вашингтон не охотится за россиянами, заявил Салливан

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посол США в Москве Посол США в Москве Джон Салливан считает "неоправданной" критику со стороны Москвы в том, что Вашингтон "охотится" за российскими гражданами.

"Мы не охотимся за российскими гражданами. Мы просто применяем свои законы и договоренности об экстрадиции со странами-партнерами. Это не какая-то нацеленная избирательно на россиян практика", - сказал Салливан в интервью газете "Коммерсант"

Он отметил, что "объем применения" таких инструментов как экстрадиция в отношении граждан РФ "не массовый".

"Я это вам могу сказать как человек, много лет проработавший в министерстве юстиции США. Мы выдаем другим странам куда больше людей в рамках договоренностей с ними. Количество же задержанных (по запросу США) россиян не так велико. Так что критика США в этом случае неоправданна", - подчеркнул Салливан.

По запросу Вашингтона из других стран на территорию Соединенных Штатов ранее неоднократно экстрадировали граждан России.

Россиянин Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".

Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.

Другой известный россиянин Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В конце октября 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.