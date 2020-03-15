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2020-03-15T23:24+0300
https://ria.ru/20200315/1568642802.html
Вашингтон не охотится за россиянами, заявил Салливан
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РИА Новости

Вашингтон не охотится за россиянами, заявил Салливан

23:22 15.03.2020 (обновлено: 23:24 15.03.2020)
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© AP Photo / Susan WalshПосол США в Москве Джон Салливан
Посол США в Москве Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посол США в Москве Джон Салливан считает "неоправданной" критику со стороны Москвы в том, что Вашингтон "охотится" за российскими гражданами.
"Мы не охотимся за российскими гражданами. Мы просто применяем свои законы и договоренности об экстрадиции со странами-партнерами. Это не какая-то нацеленная избирательно на россиян практика", - сказал Салливан в интервью газете "Коммерсант".
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Он отметил, что "объем применения" таких инструментов как экстрадиция в отношении граждан РФ "не массовый".
"Я это вам могу сказать как человек, много лет проработавший в министерстве юстиции США. Мы выдаем другим странам куда больше людей в рамках договоренностей с ними. Количество же задержанных (по запросу США) россиян не так велико. Так что критика США в этом случае неоправданна", - подчеркнул Салливан.
По запросу Вашингтона из других стран на территорию Соединенных Штатов ранее неоднократно экстрадировали граждан России.
Россиянин Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
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Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательств. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, - 25 лет тюрьмы.
Другой известный россиянин Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался. В конце октября 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.
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Из недавних событий можно отметить задержание в Испании по запросу США россиянки Олеси Красиловой, которая является сотрудницей Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ, подведомственное Россельхознадзору). Красилова, прибывшая на территорию Испании в краткосрочную служебную командировку в составе официальной делегации, была задержана 14 февраля при вылете из аэропорта на острове Тенерифе. МИД России указывал, что, по имеющимся неофициальным сведениям, помещение россиянки под стражу может быть связано с обращением американской стороны. Как тогда заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, задержание Красиловой - "это еще один пример охоты на российских граждан, которую США развязали по всему миру".
Российский предприниматель Виктор Бут
5 декабря 2019, 11:00
Виктор Бут: главный враг Америки не Россия или Китай, а сама Америка
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РоссияДжон СалливанКонстантин ЯрошенкоФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Посольство США в РФВиктор БутСШАВ мире
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