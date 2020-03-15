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Двое детей провалились под лед на реке в Вологде, один из них утонул
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РИА Новости

Двое детей провалились под лед на реке в Вологде, один из них утонул

23:07 15.03.2020 (обновлено: 05:00 16.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Ребенок в Вологде погиб, провалившись под лед во время игры на реке со своей сестрой, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
По версии следствия, инцидент произошел 15 марта около 18.00 в областном центре в реке Вологда, напротив дома №5 по Набережной 6 Армии. Семилетний мальчик гулял со своей 10-летней сестрой и 4-летним братом. Играя, он с сестрой выбежал на лед, который под ними провалился. Очевидцам удалось спасти только девочку.
Как отмечает СК, 28-летняя мать оставила детей без присмотра.
"Следственным отделом по городу Вологда СК России по Вологодской области по факту утопления в реке Вологда малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи опрашивают свидетелей, собирают характеристики на семью погибшего ребенка. С утра поисковые работы с привлечением водолазов МЧС будут продолжены.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 16:10
СК проводит проверку по факту гибели ребенка на водоеме в Подмосковье
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВологдаВологодская областьПроисшествия
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