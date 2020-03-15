Двое детей провалились под лед на реке в Вологде, один из них утонул

По версии следствия, инцидент произошел 15 марта около 18.00 в областном центре в реке Вологда, напротив дома №5 по Набережной 6 Армии. Семилетний мальчик гулял со своей 10-летней сестрой и 4-летним братом. Играя, он с сестрой выбежал на лед, который под ними провалился. Очевидцам удалось спасти только девочку.
Как отмечает СК, 28-летняя мать оставила детей без присмотра.
"Следственным отделом по городу Вологда СК России по Вологодской области по факту утопления в реке Вологда малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Следователи опрашивают свидетелей, собирают характеристики на семью погибшего ребенка. С утра поисковые работы с привлечением водолазов МЧС будут продолжены.