Двое детей провалились под лед на реке в Вологде, один из них утонул

По версии следствия, инцидент произошел 15 марта около 18.00 в областном центре в реке Вологда, напротив дома №5 по Набережной 6 Армии. Семилетний мальчик гулял со своей 10-летней сестрой и 4-летним братом. Играя, он с сестрой выбежал на лед, который под ними провалился. Очевидцам удалось спасти только девочку.