Трамп объяснил очереди в аэропортах

Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно

Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно

По данным университет Джонса Хопкинса на воскресенье, в США зафиксированы уже более 3,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 62 человека.