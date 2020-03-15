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Трамп объяснил очереди в аэропортах
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РИА Новости

Трамп объяснил очереди в аэропортах

23:07 15.03.2020
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© REUTERS / Jim Urquhart/File PhotoЗабор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
© REUTERS / Jim Urquhart/File Photo
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал с пониманием отнестись к огромным очередям, которые образовались в американских аэропортах в связи с усилением противоэпидемиологических мер из-за пандемии коронавируса.
"Мы проводим очень кропотливые медицинские обследования в наших аэропортах. Простите за перебои и задержки, мы движемся как можно быстрее, но очень важно, чтобы мы были бдительны и осторожны. Мы должны сделать все правильно. Безопасность прежде всего!" - написал Трамп в Twitter.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыДональд ТрампСШАВ мире
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