Трамп объяснил очереди в аэропортах

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал с пониманием отнестись к огромным очередям, которые образовались в американских аэропортах в связи с усилением противоэпидемиологических мер из-за пандемии коронавируса.
"Мы проводим очень кропотливые медицинские обследования в наших аэропортах. Простите за перебои и задержки, мы движемся как можно быстрее, но очень важно, чтобы мы были бдительны и осторожны. Мы должны сделать все правильно. Безопасность прежде всего!" - написал Трамп в Twitter.
Ранее США ввели запрет на въезд иностранцев из Шенгенской зоны, в также Великобритании и Ирландии, Китая и других азиатских стран. Прибывающих оттуда американцев допускают лишь после медицинского обследования.
По данным университет Джонса Хопкинса на воскресенье, в США зафиксированы уже более 3,2 тысячи случаев заболевания коронавирусом, скончались 62 человека.