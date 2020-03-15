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В Турции закроют бары, дискотеки и ночные клубы из-за коронавируса
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РИА Новости

В Турции закроют бары, дискотеки и ночные клубы из-за коронавируса

23:00 15.03.2020 (обновлено: 23:02 15.03.2020)
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© REUTERS / Murad SezerДезинфекция кафе в пригороде Эдирне
Дезинфекция кафе в пригороде Эдирне
© REUTERS / Murad Sezer
АНКАРА, 15 мар - РИА Новости. Бары, дискотеки и ночные клубы должны приостановить работу в Турции с 16 марта из-за распространения коронавируса, говорится в распоряжении МВД страны.
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил об увеличении числа выявленных больных с коронавирусом в стране до шести. Четверо из них контактировали с мужчиной, который прибыл из Европы и стал первым выявленным в Турции больным c COVID-19, один человек заразился во время паломнической поездки в Саудовскую Аравию.
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"С целью защиты граждан от пандемии коронавируса с 10.00 понедельника приостанавливается работа баров, дискотек и ночных клубов", - говорится в распоряжении министерства.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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