В Турции закроют бары, дискотеки и ночные клубы из-за коронавируса

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

Очень тяжелые. Пульмонолог перечислил изменения в легких после COVID

"С целью защиты граждан от пандемии коронавируса с 10.00 понедельника приостанавливается работа баров, дискотек и ночных клубов", - говорится в распоряжении министерства.