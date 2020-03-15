Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп в воскресенье обсудил ситуацию с поставками продовольствия и других важных товаров с руководителями крупнейших торговых сетей страны и призвал американцев не закупать впрок еду и предметы первой необходимости.

"Цепочки поставок (товаров) в Соединенных Штатах прочные, и американцам нет необходимости копить предметы первой необходимости", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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Вместе с тем глава государства призвал руководителей торговых сетей обеспечивать достаточное количество продуктов и необходимых товаров в каждом магазине, чтобы жители страны "чувствовали себя спокойно и в безопасности, видя заполненные полки".

В совещании приняли участие руководители около 20 крупнейших компаний, включая Whole Foods Market, Walmart, Target, Costco и других.

В последние дни во многих городах США из-за пандемии коронавируса возник ажиотажный спрос на предметы первой необходимости, включая средства гигиены, дезинфекции, туалетную бумагу и продукты с длительным сроком хранения.