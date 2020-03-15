Правительство Словакии объявило режим ЧП для госбольниц

"Мы приняли решение объявить сегодня режим чрезвычайного положения для всех государственных больниц в республике. Это совсем не означает существование серьезных проблем в нашем здравоохранении. Данная мера принята для того, чтобы позволить переброску персонала и техники между больницами, также она запрещает медперсоналу больниц отказываться от прихода на работу", - сказал Пеллегрини.