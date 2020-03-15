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Правительство Словакии объявило режим ЧП для госбольниц
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РИА Новости

Правительство Словакии объявило режим ЧП для госбольниц

22:45 15.03.2020
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© Фото : Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу
© Фото : Pixabay / danielavaskova
ПРАГА, 15 мар – РИА Новости. Правительство Словакии в рамках борьбы с распространением коронавируса объявило в воскресенье режим чрезвычайного положения для госбольниц, сообщил премьер Петер Пеллегрини.
"Мы приняли решение объявить сегодня режим чрезвычайного положения для всех государственных больниц в республике. Это совсем не означает существование серьезных проблем в нашем здравоохранении. Данная мера принята для того, чтобы позволить переброску персонала и техники между больницами, также она запрещает медперсоналу больниц отказываться от прихода на работу", - сказал Пеллегрини.
По его словам, на данный момент в республике зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусом.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПетер ПеллегриниСловакияВ мире
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