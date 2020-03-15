Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 5400 человек

ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Число заразившихся Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 5400, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

Таким образом за сутки число заболевших возросло более чем на 900 человек.

В результате болезни скончались 120 человек, отметил министр в эфир телеканала France 2.

Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.