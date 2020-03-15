Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 5400 человек

ПАРИЖ, 15 мар – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 5400, сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран.
Таким образом за сутки число заболевших возросло более чем на 900 человек.
В результате болезни скончались 120 человек, отметил министр в эфир телеканала France 2.
Эпидемия коронавируса во Франции перешла на третью стадию. В субботу вечером премьер-министр Эдуар Филипп объявил о закрытии кафе, ресторанов, кинотеатров и непродовольственных магазинов. Открытыми останутся аптеки, продуктовые магазины, банки, АЗС и табачные киоски. Французские власти призывают сограждан сократить передвижения и отложить поездки.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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