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Новый посол США заявил, что доволен тем, как его принимают в России
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РИА Новости

Новый посол США заявил, что доволен тем, как его принимают в России

22:35 15.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что доволен тем, как его принимают в России, настроен сделать все возможное для улучшения отношений Москвы и Вашингтона.
"Прежде всего, я намерен исполнять поручение своего президента сделать все, что в моих силах, для улучшения двусторонних отношений между США и Россией. На данный момент эти отношения, как признают и в Вашингтоне, и в Москве, находятся в одной из самых нижних точек с окончания холодной войны", - сказал Салливан в интервью "Коммерсанту".
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
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"Я очень доволен тем, как меня принимают здесь, в Москве, в том числе на уровне высокопоставленных представителей российского правительства... Не припомню ни одного высокопоставленного лица, с которым я хотел встретиться, и который отказался бы меня принять. Я вижу в этом знак серьезности намерений российских властей добиться улучшения отношений с США. Конечно, в итоге многое будет зависеть от того, сможем ли мы на практике преодолеть некоторые из тех разногласий, что нас разделяют. Но тем, как меня здесь принимают, я очень доволен, о чем и написал коллегам в Вашингтон", - добавил дипломат.
Вместе с тем, отметил он, у России и США "есть целый набор серьезных и важных тем, по которым наши взгляды существенно различаются", и эти противоречия "вряд ли удастся легко устранить".
"Но несмотря на значительные разногласия по таким темам, как Украина, контроль над вооружениями и так далее, мы не можем позволить себе просто нажать на паузу и не заниматься двусторонними отношениями. И эта одна из моих ключевых задач: сделать так, чтобы каналы коммуникации между Вашингтоном и Москвой оставались открытыми, и происходил обмен информацией... У меня непростая задача, но я рад быть здесь", - добавил американский посол.
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