Салливан рассказал о влиянии пандемии на работу посольства США

Конечно, это касается и поездок наших сотрудников, в том числе в США и в Европу, а также тех, кто возвращается из США, скажем, через страну, которая находится в зоне риска. Иными словами, мы столкнулись с большим количеством логистических вызовов. Но, конечно, главное - это здоровье людей. Американцев, россиян. Это одна из моих приоритетных задач. И это одна из ключевых задач моих коллег в госдепартаменте и всех других ведомствах США. Мы все столкнулись с серьезным вызовом.