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Салливан рассказал о влиянии пандемии на работу посольства США
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РИА Новости

Салливан рассказал о влиянии пандемии на работу посольства США

22:32 15.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пандемия коронавируса серьезно повлияла на деятельность посольства США в Москве, заявил глава дипмиссии Джон Салливан.
"На деятельность посольства пандемия уже серьезно повлияла. Мы принимаем существенные меры для обеспечения защиты здоровья и безопасности наших сотрудников — как граждан США, так и россиян. Это касается как посольства в Москве, так и консульств в других городах", - заявил Салливан в интервью изданию "Коммерсант".
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По его словам, речь идет об изменении некоторых планов, процедур и профилактических мерах, ряд которых рекомендован Вашингтоном, а ряд принимается ситуативно.

Конечно, это касается и поездок наших сотрудников, в том числе в США и в Европу, а также тех, кто возвращается из США, скажем, через страну, которая находится в зоне риска. Иными словами, мы столкнулись с большим количеством логистических вызовов. Но, конечно, главное - это здоровье людей. Американцев, россиян. Это одна из моих приоритетных задач. И это одна из ключевых задач моих коллег в госдепартаменте и всех других ведомствах США. Мы все столкнулись с серьезным вызовом.

Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
Джон Салливан
посол США в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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