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В Багдаде запретили перемещения по городу из-за коронавируса
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РИА Новости

В Багдаде запретили перемещения по городу из-за коронавируса

22:32 15.03.2020
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© REUTERS / Khalid al-MousilyПосетители в медицинских масках в супермаркете в Багдаде, Ирак
Посетители в медицинских масках в супермаркете в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid al-Mousily
ДОХА, 15 мар - РИА Новости. Правительство Ирака ввело запрет на перемещения по Багдаду с вечера 17 марта до 23 марта для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает управление пограничных пунктов после встречи во главе с исполняющим обязанности премьер-министра страны.
"Встреча завершилась рядом решений, среди которых запрет на передвижение по Багдаду с 11 вечера 17 марта до 23 марта, за исключением грузоперевозок", - отмечается в сообщении.
По последним данным, в Ираке зарегистрированы 124 случая заражения коронавирусом, умерло несколько человек.
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