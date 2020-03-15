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В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
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РИА Новости

В Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

22:29 15.03.2020 (обновлено: 22:55 15.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Власти Сербии объявляют режим ЧС из-за коронавируса, сообщил в воскресенье президент страны Александр Вучич.
Сербский минздрав ранее заявлял, что к вечеру воскресенья коронавирусом в стране заражены 48 человек. Правительство днем ограничило цены на продукты, средства защиты и гигиены. Кабмин также запретил массовые собрания и призвал граждан старше 65 лет не выходить из дома без острой необходимости.
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Министерство обороны в ночь на воскресенье официально доложило президенту Сербии об оценке риска и угроз безопасности для страны, что по конституции позволяет главе государства принять срочные меры. Президент в воскресенье вечером провел встречи с руководством национального кризисного штаба и патриархом Сербским Иринеем, затем обратился к общественности.
"Решение гласит - провозглашаем режим ЧС на территории Сербии. Оно вступает в силу с момента оглашения, то есть сейчас", - заявил Вучич на специальной пресс-конференции.
Президент уточнил, что с завтрашнего дня не будут работать школы, вузы, детские сады, кафе, рестораны, концертные и спортивные залы.
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Вучич добавил, что продуктовые магазины продолжат функционировать, а государство позаботится о бесперебойном снабжении магазинов и аптек.
"Мы не можем ввозить медицинское оборудование из ЕС... Поэтому я попросил руководство КНР о помощи с оборудованием и медикаментами, а также (попросил) прислать врачей", - подчеркнул Вучич.
Он добавил, что армия Сербии с понедельника будет охранять медицинские учреждения, а полиция - следить за соблюдением самоизоляции.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАлександр ВучичСербияВ мире
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