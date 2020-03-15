Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо... в провинции Хасеке ", - заявил Журавлев.
Контр-адмирал добавил, что силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.