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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-15T22:28+0300
https://ria.ru/20200315/1568641695.html
Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/19/1561131962_0:364:2017:1498_1036x0_80_0_0_5e595b48a67f16c15877dba0ce4b39b6.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

22:28 15.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу по маршрутам в сирийских провинциях Алеппо и Хасеке, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам... в провинции Алеппо... в провинции Хасеке ", - заявил Журавлев.
Контр-адмирал добавил, что силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Элеватор Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.
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Война в СирииВоенная полиция РоссииСирияАлеппоВ мире
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