Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T22:22+0300
https://ria.ru/20200315/1568641608.html
Салливан считает, что время для переговоров по ДСНВ еще есть
https://cdn22.img.ria.ru/images/155968/43/1559684395_0:128:3186:1920_1036x0_80_0_0_0ceceb6511e874d2f3fa7e6f7150edf1.jpg
РИА Новости

Салливан считает, что время для переговоров по ДСНВ еще есть

22:22 15.03.2020
313
© AP Photo / Susan WalshПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан считает, что время для переговоров по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще есть.
"На мой взгляд, время для переговоров есть. Как для переговоров с Россией, так и с Китаем. Договор об СНВ надо сделать более соответствующим сегодняшней стратегической реальности. Президент (США Дональд) Трамп хотел бы осовременить Договор об СНВ. Я знаю, что есть определенные временные рамки, ныне действующий договор истекает 5 февраля 2021 года. Но, на наш взгляд, время еще есть", - заявил Салливан в интервью изданию "Коммерсант".
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Вчера, 22:17
Салливан рассказал о планах США включить Китай в переговоры по ДСНВ
Он отметил, что с точки зрения США, предстоящий саммит "пятерки" постоянных членов Совета безопасности ООН и подготовка к нему могут позволить американской стороне продвинуться к цели.
"А она состоит, как я уже сказал, в том, чтобы Договор об СНВ отвечал требованиям 2020-х годов, то есть новой стратегической обстановке, в которой Китай наращивает свой ядерный потенциал", - отметил посол.
Президент США Дональд Трамп
5 марта, 23:10
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Договор, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:08
Трамп приветствовал идею Путина по саммиту "пятерки", заявил Салливан
140012
Обсудить 0
РоссияДжон СалливанДоговор СНВ-3КитайСШАВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Салливан рассказал о планах США включить Китай в переговоры по ДСНВ
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Новый посол США заявил, что доволен тем, как его принимают в России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У американского моряка заподозрили коронавирус
Президент США Дональд Трамп
Трамп приветствовал идею Путина по саммиту "пятерки", заявил Салливан
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях
Советские войска вступают в Вену
РВИО назвало Венскую операцию одной из наиболее выдающихся в 1945 году
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
В Оксфорде похитили картины стоимостью в несколько миллионов фунтов
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
Трамп объяснил очереди в аэропортах
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию
Посол США в Москве Джон Салливан
Вашингтон не охотится за россиянами, заявил Салливан
Посетители в медицинских масках в супермаркете в Багдаде, Ирак
В Багдаде запретили перемещения по городу из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно
Нефтяные вышки
Нефть марки Brent отыграла в цене $1,2
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Китае назвали число ввозных случаев коронавируса в страну за сутки
Уборка урожая рапса в Красноярском крае
Ученые создали датчик для защиты урожая от загрязнения химикатами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
15:15Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
15:15В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков
15:14Нелегальный вывоз масок с Украины стал популярнее контрабанды сигарет
15:08В Таиланде призвали вернуться на работу врачей-пенсионеров
15:07Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272
Лента новостейМолния