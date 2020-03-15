Салливан рассказал о планах США включить Китай в переговоры по ДСНВ

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. США работают над подключением Китая к переговорам по сокращению стратегических наступательных вооружений, считают, что у России нет возражений, заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"Мы ведем переговоры с российскими властями. В ходе этих встреч обсуждаются вопросы контроля над вооружениями, включая Договор об СНВ и нашу инициативу подключения к нему Китая. Как я понимаю, у российской стороны нет принципиальных возражений против участия Китая, но она полагает, что убедить Пекин подключиться к переговорам по этой теме должен Вашингтон. Мы этим активно занимаемся", - заявил посол в интервью изданию "Коммерсант".
Он отметил, что в Стратегии безопасности США сказано, что укрепление военной мощи Китая представляет вызов для США. "Как мне кажется, это должно вызывать озабоченность и у России. Поэтому мы считаем, что включение Китая в переговоры по стратегической безопасности отвечает не только нашим интересам, но и интересам России", - подчеркнул Салливан.
По его мнению, подключение Великобритании и Франции в этот процесс менее целесообразно.
"Мы не против того, чтобы их тоже подключить к переговорам. Но нам важнее, чтобы в них участвовал Китай. Китайские власти уже сказали, что не будут стремиться к паритету с США или Россией. А раз так, то мы надеемся, что в Пекине увидят плюсы от договоренностей с Вашингтоном и Москвой в рамках треугольника трех ключевых ядерных держав, которым предстоит обрисовать рамки системы контроля над вооружениями на предстоящее десятилетие. А оно будет во многом отличаться от предыдущего, в начале которого действующий Договор об СНВ был подписан", - сказал посол.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.