Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T22:22+0300
https://ria.ru/20200315/1568641483.html
Салливан рассказал о планах США включить Китай в переговоры по ДСНВ
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564279042_0:13:3068:1739_1036x0_80_0_0_b352ac5dde985a22242c51d03c6c986b.jpg
РИА Новости

Салливан рассказал о планах США включить Китай в переговоры по ДСНВ

22:17 15.03.2020 (обновлено: 22:22 15.03.2020)
1246
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. США работают над подключением Китая к переговорам по сокращению стратегических наступательных вооружений, считают, что у России нет возражений, заявил посол США в РФ Джон Салливан.
"Мы ведем переговоры с российскими властями. В ходе этих встреч обсуждаются вопросы контроля над вооружениями, включая Договор об СНВ и нашу инициативу подключения к нему Китая. Как я понимаю, у российской стороны нет принципиальных возражений против участия Китая, но она полагает, что убедить Пекин подключиться к переговорам по этой теме должен Вашингтон. Мы этим активно занимаемся", - заявил посол в интервью изданию "Коммерсант".
Президент США Дональд Трамп
5 марта, 23:10
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Он отметил, что в Стратегии безопасности США сказано, что укрепление военной мощи Китая представляет вызов для США. "Как мне кажется, это должно вызывать озабоченность и у России. Поэтому мы считаем, что включение Китая в переговоры по стратегической безопасности отвечает не только нашим интересам, но и интересам России", - подчеркнул Салливан.
По его мнению, подключение Великобритании и Франции в этот процесс менее целесообразно.
"Мы не против того, чтобы их тоже подключить к переговорам. Но нам важнее, чтобы в них участвовал Китай. Китайские власти уже сказали, что не будут стремиться к паритету с США или Россией. А раз так, то мы надеемся, что в Пекине увидят плюсы от договоренностей с Вашингтоном и Москвой в рамках треугольника трех ключевых ядерных держав, которым предстоит обрисовать рамки системы контроля над вооружениями на предстоящее десятилетие. А оно будет во многом отличаться от предыдущего, в начале которого действующий Договор об СНВ был подписан", - сказал посол.
Посол США в России Джон Салливан
Вчера, 22:22
Салливан считает, что время для переговоров по ДСНВ еще есть
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 22:08
Трамп приветствовал идею Путина по саммиту "пятерки", заявил Салливан
0110018
Обсудить 2
РоссияДжон СалливанКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Новый посол США заявил, что доволен тем, как его принимают в России
Посол США в России Джон Салливан
Салливан считает, что время для переговоров по ДСНВ еще есть
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У американского моряка заподозрили коронавирус
Украинские рабочие, застрявшие на границе Словении по пути из Италии в Киев
СМИ: бегущие на родину украинские гастарбайтеры пошли на штурм границы
Добыча нефти
США начинают большое ограбление "страны-бензоколонки"
Знак коронавируса
"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
Корабли НАТО в Черном море
Источник объяснил, почему корабли НАТО не могут вести разведку у Крыма
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Советские войска вступают в Вену
РВИО назвало Венскую операцию одной из наиболее выдающихся в 1945 году
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях
Врачи скорой медицинской помощи доставили пациента с подозрением на коронавирус в больницу в Коммунарке
За сутки коронавирусом заразились почти 11 тысяч человек
Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня
Глава "Газпром нефти" рассказал о плюсах низких цен на нефть
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что закупать товары впрок из-за коронавируса не нужно
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Кудрин объяснил снижение ключевой ставки ФРС США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
15:15Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
15:15В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков
15:14Нелегальный вывоз масок с Украины стал популярнее контрабанды сигарет
15:08В Таиланде призвали вернуться на работу врачей-пенсионеров
15:07Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272
Лента новостейМолния