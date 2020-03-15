Салливан рассказал о планах США включить Китай в переговоры по ДСНВ

Он отметил, что в Стратегии безопасности США сказано, что укрепление военной мощи Китая представляет вызов для США. "Как мне кажется, это должно вызывать озабоченность и у России. Поэтому мы считаем, что включение Китая в переговоры по стратегической безопасности отвечает не только нашим интересам, но и интересам России", - подчеркнул Салливан.