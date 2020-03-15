В Оксфорде похитили картины стоимостью в несколько миллионов фунтов

МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Три картины 16-х и 17-х веков, общая стоимость которых оценивается в несколько миллионов фунтов, были украдены в субботу из картинной галереи Крайст-Черча, которая находится при Оксфордском университете, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию.
Сообщается, что злоумышленники украли картину Антониса Ван Дейка "Солдат верхом на лошади" (A Soldier on Horseback) 1616 года, "Скалистое побережье" (A Rocky Coast) Сальватора Розы конца 1640-х годов и картину Аннибале Карраччи "Пьющий мальчик" (Boy Drinking) приблизительно датирующуюся 1580-м годом.
"Картины, которые были украдены, представляют большую ценность. В настоящий момент проводится тщательное расследование, чтобы найти картины и привлечь виновных к ответственности", - заявил инспектор полиции Джон Кэппс.
Отмечается, что до окончания расследования картинная галерея будет закрыта.
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