Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T22:15+0300
https://ria.ru/20200315/1568641418.html
В Оксфорде похитили картины стоимостью в несколько миллионов фунтов
https://cdn22.img.ria.ru/images/151811/19/1518111952_0:113:3243:1937_1036x0_80_0_0_cf59f84cd31c4a68b570812780795856.jpg
РИА Новости

В Оксфорде похитили картины стоимостью в несколько миллионов фунтов

22:15 15.03.2020
777
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОграждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Три картины 16-х и 17-х веков, общая стоимость которых оценивается в несколько миллионов фунтов, были украдены в субботу из картинной галереи Крайст-Черча, которая находится при Оксфордском университете, сообщает газета Telegraph со ссылкой на полицию.
Сообщается, что злоумышленники украли картину Антониса Ван Дейка "Солдат верхом на лошади" (A Soldier on Horseback) 1616 года, "Скалистое побережье" (A Rocky Coast) Сальватора Розы конца 1640-х годов и картину Аннибале Карраччи "Пьющий мальчик" (Boy Drinking) приблизительно датирующуюся 1580-м годом.
"Картины, которые были украдены, представляют большую ценность. В настоящий момент проводится тщательное расследование, чтобы найти картины и привлечь виновных к ответственности", - заявил инспектор полиции Джон Кэппс.
Отмечается, что до окончания расследования картинная галерея будет закрыта.
Выставка акварелей Сальвадора Дали к Божественной комедии Данте
13 марта, 17:29Культура
Картину Сальвадора Дали нашли на барахолке в США
361121
Обсудить 0
Оксфордский университетВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
Трамп объяснил очереди в аэропортах
Опустевший Мадрид: Испания в режиме повышенной готовности против коронавируса
Число жертв коронавируса в Испании увеличилось за сутки на сто человек
Посетители в медицинских масках в супермаркете в Багдаде, Ирак
В Багдаде запретили перемещения по городу из-за коронавируса
Король Испании Фелипе VI
Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования
Президент США Дональд Трамп
Трамп приветствовал идею Путина по саммиту "пятерки", заявил Салливан
Сотрудник полиции
В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Салливан рассказал о планах США включить Китай в переговоры по ДСНВ
Посол США в России Джон Салливан
Салливан считает, что время для переговоров по ДСНВ еще есть
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Вучич: коронавирус показал, что европейской солидарности не существует
Кадр из фильма Мстители: Финал
Скарлетт Йоханссон: "Сцена смерти Черной Вдовы была намного страшнее"
Глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен
Ле Пен призвала закрыть границы Франции с Италией и Испанией
Танк Т-14 Армата на военном параде, посвящённом 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию
Съемки программы Вечерний Ургант
Иван Ургант отказался от массовки в своем шоу
Госпиталь в итальянском городе Брешиа
В Италии от коронавируса за сутки умерли 368 человек
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34Прибывающих в Грецию будут помещать на обязательный карантин
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
15:15Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
15:15В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков
15:14Нелегальный вывоз масок с Украины стал популярнее контрабанды сигарет
15:08В Таиланде призвали вернуться на работу врачей-пенсионеров
15:07Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272
Лента новостейМолния