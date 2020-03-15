Трамп приветствовал идею Путина по саммиту "пятерки", заявил Салливан

"Президент Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит "пятерки" и предложил провести его на территории США на полях "недели высокого уровня" сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Но ни место, ни время проведения саммита пока окончательно не согласованы. И сторонам еще только предстоит обсудить повестку встречи, это очень важный вопрос", — заявил Салливан в интервью изданию "Коммерсант"

Посол подчеркнул, что, по его мнению, формат "пятерки" ядерных государств располагает к тому, чтобы обсудить в том числе и контроль над вооружениями". Он добавил, что многие придерживаются такой же позиции в Вашингтоне.

"На самом деле эту тему поднял президент Путин, когда я 5 февраля вручал ему свои верительные грамоты. Мне выпала честь пообщаться с ним в тот день, и он сам упомянул контроль над вооружениями как одну из тем саммита. Он не сказал, что это была бы главная тема, но перечислил ее среди возможных. Это было еще до того, как президент Трамп дал согласие на участие в саммите", — отметил дипломат.

По его словам, обсуждение этой тематики соответствовало бы духу и сути переговоров по стратегической стабильности, которые велись Вашингтоном и Москвой последние год-два.