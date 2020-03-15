США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Высокопоставленная американская делегация приедет на празднование 75-летия Победы 9 мая в Москву, если планы России по проведению мероприятий не изменятся на фоне ситуации с коронавирусом, заявил посол США Джон Салливан.
"На сегодняшний день мне нечего вам объявить по поводу того, кто именно войдет в делегацию США. Но я могу заверить — этому привержен президент США и его администрация, — что если мероприятия 9 мая состоятся по изначальному плану российских властей, то на них приедет очень высокопоставленная делегация из США", — заявил Салливан в интервью изданию "Коммерсант".
Он отметил, что Соединенные Штаты очень серьезно и ответственно относятся к памяти тех событий, "которые имели место 75 лет назад, победе союзников над нацистской Германией и Японией".
"Нам есть что отпраздновать, это крайне важная годовщина. Сейчас из-за коронавируса трудно что-то прогнозировать, но если торжества 9 мая состоятся, как запланировано, то вы увидите на них в том числе и очень высокопоставленных участников из США", — подчеркнул посол.
Он добавил, что на фоне ситуации с коронавирусом в Штатах пришлось отменить много мероприятий. В их числе оказалось и одно из самых популярных в стране спортивных событий — ежегодный чемпионат колледжей по баскетболу, который американцы называют между собой "мартовским сумасшествием".
"Но мы должны делать то, что должны, для защиты наших граждан. Российские власти должны делать то же самое для защиты своих граждан. Это приоритет для нашего президента и, насколько мне известно, для российского руководства тоже", — отметил американский дипломат.
Ранее пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле получили информацию о том, что американский президент Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, но пока не знают, на каком уровне США будут представлены.
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Пандемия коронавируса
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, заразились 157 тысяч человек более чем в 130 странах. Из них свыше шести тысяч умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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