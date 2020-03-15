США хотят отправить на 9 Мая в Москву высокопоставленную делегацию

И рад бы в рай, но его не отпускает. Трамп День Победы встретит дома

"Шифровку" из центра в виде приглашения на Парад Победы Трамп сразу понял правильно: сиди и не дергайся. Остальное время он лишь делал вид, что раздумывает и переживает. Хотя переживал, наверное, искренне.