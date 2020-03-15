Премьер Армении заявил, что контактировал с заразившимся коронавирусом

ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении заявил, что контактировал с человеком, заразившимся коронавирусом.
"Сегодня в городе Мегри был выявлен новый случай коронавируса. Возвращаясь из Мегри, я контактировал с этим гражданином, контакт был не тесный, но я час назад сдал новый тест на коронавирус", - сказал Пашинян.
По его словам, если результаты теста будут положительными, то он останется в самоизоляции в правительственном особняке на Севане, при отрицательном результате вернется в Ереван.
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