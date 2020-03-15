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Германия усилит контроль на границах из-за коронавируса
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РИА Новости

Германия усилит контроль на границах из-за коронавируса

21:57 15.03.2020 (обновлено: 23:17 15.03.2020)
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© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции на пограничном переходе между Страсбургом (Франция) и городом Кель (Германия)
Сотрудники полиции на пограничном переходе между Страсбургом (Франция) и городом Кель (Германия)
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
БЕРЛИН, 15 мар - РИА Новости. Германия с утра понедельника усилит контроль на границах с Францией, Швейцарией, Австрией, Люксембургом и Данией в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19, но пересечение границы остается возможным, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
"Вводимый с завтрашнего дня контроль на границы будет означать ограничение трансграничного транспорта. При этом должен прояснить: товарные перевозки и связанные с работой ежедневные трансграничные переезды остаются возможными", - заявил он в специальном обращении.
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Зеехофер добавил, что "те, у кого нет серьезных причин для путешествий, не смогут въезжать в страну или выезжать из нее" на соответствующих участках. Министр призвал граждан в связи с этим отказаться от поездок, в которых нет необходимости. Немцы и иностранцы с разрешением на проживание могут вернуться в страну, пояснил министр.
В случае, если у въезжающего будет выявлено подозрение на коронавирус, полиция совместно с местными органами здравоохранения будет принимать решение о дальнейших действиях.
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Мера вступает в силу с 8.00 понедельника (10.00 мск). По словам Зеехофера, длительность действия этой меры пока не определена, власти будут принимать решения о дальнейшем порядке пересечения границы по мере развития ситуации.
По состоянию на воскресенье в Германии известно о 5,6 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Одиннадцать человек скончались от заболевания.
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