Германия усилит контроль на границах из-за коронавируса

Сотрудники полиции на пограничном переходе между Страсбургом (Франция) и городом Кель (Германия)

© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt Сотрудники полиции на пограничном переходе между Страсбургом (Франция) и городом Кель (Германия)

"Вводимый с завтрашнего дня контроль на границы будет означать ограничение трансграничного транспорта. При этом должен прояснить: товарные перевозки и связанные с работой ежедневные трансграничные переезды остаются возможными", - заявил он в специальном обращении.

Зеехофер добавил, что "те, у кого нет серьезных причин для путешествий, не смогут въезжать в страну или выезжать из нее" на соответствующих участках. Министр призвал граждан в связи с этим отказаться от поездок, в которых нет необходимости. Немцы и иностранцы с разрешением на проживание могут вернуться в страну, пояснил министр.

В случае, если у въезжающего будет выявлено подозрение на коронавирус, полиция совместно с местными органами здравоохранения будет принимать решение о дальнейших действиях.

Мера вступает в силу с 8.00 понедельника (10.00 мск). По словам Зеехофера, длительность действия этой меры пока не определена, власти будут принимать решения о дальнейшем порядке пересечения границы по мере развития ситуации.

По состоянию на воскресенье в Германии известно о 5,6 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. Одиннадцать человек скончались от заболевания.