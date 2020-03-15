Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Руководителем рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса назначен мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"Состав рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV: Собянин Сергей - мэр Москвы (руководитель рабочей группы, по согласованию)", - говорится в сообщении.
10 марта, 13:44Как отличить коронавирусную инфекцию COVID-19 от простуды