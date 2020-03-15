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Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Собянин возглавил рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

21:39 15.03.2020
13080
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
Мэр Москвы С. Собянин посетил детскую поликлинику
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Руководителем рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространения коронавируса назначен мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"Состав рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV: Собянин Сергей - мэр Москвы (руководитель рабочей группы, по согласованию)", - говорится в сообщении.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаСергей СобянинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Надо срочно заменить всю тротуарную плитку, а то на старой могут быть вирусы...
15 марта, 21:42
MSMaksim S
37311109
А какое отношение имеет Собянин к медицине, чтобы бороться с этим вирусом? Тем, что "оптимизировал" московское здравоохранение?
15 марта, 22:37
777vostok
2400108
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