Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Госдепартамент США санкционировал возвращение домой для сотрудников зарубежных дипмиссий, которые могут быть наиболее подвержены заболеванию коронавирусом.
"Госдепартамент США 14 марта санкционировал выезд из любого дипломатического или консульского учреждения в мире американского персонала и членов семей, которые, как было установлено с медицинской точки зрения, подвергаются более высокому риску неблагоприятного исхода в случае воздействия COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Одновременно госдепартамент рекомендовал всем американцам пересмотреть планы зарубежных поездок в связи с пандемией, причем даже в те страны, где вспышки заболевания нет, поскольку там тоже могут вводиться ограничения и режим карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.