Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-15T21:34+0300
https://ria.ru/20200315/1568640595.html
Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1036x0_80_0_0_ded4ec1660c99bb88d3c0ec2f21a17fa.jpg
РИА Новости

Ряд сотрудников дипмиссий США вернется домой из-за коронавируса

21:34 15.03.2020
522
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 15 мар – РИА Новости. Госдепартамент США санкционировал возвращение домой для сотрудников зарубежных дипмиссий, которые могут быть наиболее подвержены заболеванию коронавирусом.
"Госдепартамент США 14 марта санкционировал выезд из любого дипломатического или консульского учреждения в мире американского персонала и членов семей, которые, как было установлено с медицинской точки зрения, подвергаются более высокому риску неблагоприятного исхода в случае воздействия COVID-19", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Забор анализа на коронавирус у водителей в США
Вчера, 19:26
Мэрия Нью-Йорка закроется из-за коронавируса, сообщили СМИ
Одновременно госдепартамент рекомендовал всем американцам пересмотреть планы зарубежных поездок в связи с пандемией, причем даже в те страны, где вспышки заболевания нет, поскольку там тоже могут вводиться ограничения и режим карантина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
Вчера, 16:26
В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США
540010
Обсудить 0
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВесь мирГосударственный департамент СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Салливан рассказал о влиянии пандемии на работу посольства США
Санитарные работники дезинфицируют жилой комплекс в китайском городе Бочжоу
В Китае может возникнуть вторая волна коронавируса, заявили в США
Автомобиль скорой помощи в Киеве
На Украине из-за коронавируса будут переносить плановые операции
Забор анализа на коронавирус у водителей в Денвере, США
Трамп объяснил очереди в аэропортах
Президент США Дональд Трамп
Трамп приветствовал идею Путина по саммиту "пятерки", заявил Салливан
Посол США в России Джон Салливан
Салливан считает, что время для переговоров по ДСНВ еще есть
Ситуация в США
Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек
Сотрудник полиции
В Москве обстреляли двух девушек-промоутеров
Ситуация в Мадриде, Испания
Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
Забор анализа на коронавирус у водителей в США
Мэрия Нью-Йорка закроется из-за коронавируса, сообщили СМИ
Покупательница в магазине Пятерочка в Москве
Дефицита товаров в московских магазинах нет
Президент Сербии Александр Вучич на Мюнхенской конференции по безопасности
Вучич: коронавирус показал, что европейской солидарности не существует
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан
Салливан рассказал о планах США включить Китай в переговоры по ДСНВ
Глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен
Ле Пен призвала закрыть границы Франции с Италией и Испанией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:34РФПИ и японские партнеры запустят быстрые тесты на COVID-19 в апреле
15:33В ЦИК учтут ситуацию по COVID-19 в связи с голосованием по Конституции
15:32Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы
15:29В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела силовиками
15:28В России потушили все природные пожары
15:26В Танзании зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
15:26В "Аэрофлоте" прокомментировали ограничения авиасообщения из-за вируса
15:25Крым заканчивает подсчитывать ущерб от пребывания в составе Украины
15:23В ряде стран получат российские технологии для борьбы с коронавирусом
15:22В Узбекистане мусульманам разрешили молиться дома из-за коронавируса
15:20В Петербурге эвакуируют суды из-за сообщений о минировании
15:19Пандемия коронавируса привела к массовому переносу космических пусков
15:18Актер Алексей Агранович попал в больницу
15:18Вернувшуюся из Сирии участницу ИГ* будут судить в Гамбурге
15:15Власти Крыма назвали позицию ЕС по статусу полуострова лицемерной
15:15В ДНР заявили, что перехватили БПЛА силовиков
15:14Нелегальный вывоз масок с Украины стал популярнее контрабанды сигарет
15:08В Таиланде призвали вернуться на работу врачей-пенсионеров
15:07Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272
15:04"Победа" приостановит полеты в Тиват
Лента новостейМолния