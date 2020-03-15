Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции , сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди других участников группы — первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и другие.

Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в рабочей группе.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая , пандемией.

По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 130 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.

В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.

Российские власти принимают меры, чтобы вирус не распространялся по стране. Ограничено авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Италией, Францией, Германией, Испанией. Аналогичные меры коснутся стран Евросоюза, Норвегии и Швейцарии. Ограничения вступят в силу с 16 марта.

Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Францию, "Аэрофлот" временно прекратит полеты в несколько европейских городов. РЖД отменят поезда в Австрию Чехию и ряд других государств.

Как отметили в Роспотребнадзоре, на COVID-19 обследуют всех, кто приехал из эпидемиологически "неблагоприятных" стран.