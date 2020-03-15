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Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу
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РИА Новости

Путин создал рабочую группу Госсовета по противодействию коронавирусу

21:32 15.03.2020 (обновлено: 23:09 15.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.
Ее возглавит мэр Москвы Сергей Собянин.
Среди других участников группы — первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр транспорта Евгений Дитрих, помощник президента Игорь Левитин и другие.
Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в рабочей группе.
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Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 130 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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"Аэрофлот" временно прекратит полеты в несколько европейских городов. РЖД отменят поезда в Австрию, Германию, Италию, Китай, КНДР, Латвию, Монголию, Польшу, Францию, Чехию и ряд других государств.
Как отметили в Роспотребнадзоре, на COVID-19 обследуют всех, кто приехал из эпидемиологически "неблагоприятных" стран.
Власти усилят контроль на границе, в аэропортах и на вокзалах. Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок за границу. Регионам посоветовали минимизировать число массовых мероприятий.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаВладимир ПутинПолитика
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