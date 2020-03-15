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Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте
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РИА Новости

Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте

21:25 15.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о в воскресенье о первом в стране излечившемся от коронавируса пациенте.
"Речь идет о пациенте, у которого коронавирус был диагностирован 1 марта. Сегодня он был снова протестирован и результаты оказались отрицательными. Фактически, он провел в больнице 14 дней и, не получив лечения, отправится домой", - сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаНикол ПашинянЗдоровье - ОбществоАрменияВ мире
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