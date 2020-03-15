Премьер Армении сообщил о первом излечившемся от коронавируса пациенте

ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о в воскресенье о первом в стране излечившемся от коронавируса пациенте.
"Речь идет о пациенте, у которого коронавирус был диагностирован 1 марта. Сегодня он был снова протестирован и результаты оказались отрицательными. Фактически, он провел в больнице 14 дней и, не получив лечения, отправится домой", - сказал Пашинян в видеообращении в Facebook.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек в 144 странах, более 5,7 тысячи человек скончались.
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