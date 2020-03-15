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Дефицита товаров в московских магазинах нет
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РИА Новости

Дефицита товаров в московских магазинах нет

21:41 15.03.2020 (обновлено: 22:04 15.03.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПокупательница в магазине "Пятерочка" в Москве
Покупательница в магазине Пятерочка в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Продуктов и непродовольственных товаров в московских магазинах шаговой доступности в достатке - отсутствие отдельных видов продукции на полках является скорее исключением из правил, ажиотаж среди москвичей также не наблюдается, в этом убедились корреспонденты РИА Новости, которые посетили более десятка магазинов в разных районах столицы.
Сообщения о росте спроса на различные товары (в основном - длительных сроков хранения) в магазинах из-за коронавируса появились в выходные. В целом обстановку в магазинах можно охарактеризовать как относительно спокойную: люди покупают обычные товары - молоко, яйца, алкоголь, сладости; очереди на кассах обычные, от одного до трех человек.
Покупательницы в магазине Пятерочка в Москве
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Российские торговые сети накапливают запасы продуктов
Как убедились корреспонденты агентства, на полках магазинов имеется достаточно товаров: как скоропортящихся, так и длительного хранения, включая макароны, крупы и туалетную бумагу. К вечеру подходят к концу запасы свежего хлеба, что является обычным явлением. Продавщица одной из торговых точек на вопрос о спросе из-за коронавируса пожимает плечами: "Не знаю, у нас все как обычно".
Впрочем, в отдельных магазинах проблемы все же были: в одном из них пустели полки с макаронами, в другом - с крупами. Сотрудница этого магазина подтвердила: "У нас склад уже пустой там, все быстро раскупили утром". В некоторых магазинах поредели полки с туалетной бумагой. Работница кассы в другом магазине рассказала, что с утра наблюдается спрос на гречку, макароны и спички. В гипермаркетах вокруг Москвы покупателей несколько больше, чем для обычного воскресного вечера. Некоторые люди берут товары длительного хранения про запас.
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Традиционно не обходится и без юмора. "Когда у вас уже продукты кончатся?" - спрашивает продавщицу возрастной мужчина в спортивной куртке. "А почему они должны закончиться?" - с улыбкой переспрашивает женщина. Заметив на ленте туалетную бумагу и коробку с макаронами, которые корреспондент РИА Новости взял для эксперимента, она усмехается: "Тоже к коронавирусу готовитесь?".
Собеседник РИА Новости на российском рынке торговли сообщил, что в настоящее время имеет место повышенный спрос на отдельные товары: спрос на крупы, макароны и мясо выше сезонного на 15-20%. "Но рост не слишком большой - обычно в это время он и так высок на продукты, которые популярны в пост", - сказал собеседник агентства.
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Комментируя сообщения об опустевших полках в отдельных торговых объектах, эксперт отметил, что в основном это касается "магазинов у дома" - небольших помещений, в которых невозможно держать большие запасы товаров. "Товар туда доставляют с учетом обычного спроса на короткий промежуток, и сейчас сети перестраивают доставку с учетом выросшего спроса", - пояснил он.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыМоскваОбщество
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