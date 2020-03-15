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У Нетаньяху не нашли коронавирус
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РИА Новости

У Нетаньяху не нашли коронавирус

21:06 15.03.2020 (обновлено: 21:08 15.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 мар - РИА Новости. Коронавирус не выявлен ни у премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ни у его окружения, сообщили РИА Новости в пресс-службе премьера.
Ранее в воскресенье сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его окружение сдали анализы на коронавирус.
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"Проверки на коронавирус, взятые у премьер-министра и его окружения, не выявили наличия вируса ни у кого из них", - сообщила пресс-служба.
По последним данным министерства здравоохранения Израиля, у 213 израильтян диагностирован коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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