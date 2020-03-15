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Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна
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РИА Новости

Трамп хочет помиловать своего бывшего советника Флинна

21:04 15.03.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterЭкс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн
© AP Photo / Carolyn Kaster
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность помилования своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
"Сейчас сообщается, что, разрушив его жизнь и жизнь его прекрасной семьи (а также многих других), ФБР, работая вместе с министерством юстиции, "потеряло" записи о генерале Майкле Флинне. Я серьезно рассматриваю (возможность) полного помилования", - написал Трамп в Twitter.
Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневный брифинге в Вашингтоне
15 января, 05:49
Флинн отзывает признание вины в деле о разговорах с экс-послом России
Флинн признался в даче ложных показаний ФБР о своих разговорах с бывшим послом РФ Сергеем Кисляком. Судья при этом счел отягчающими обстоятельствами то, что Флинн лгал ФБР прямо в Белом доме, занимая при этом высокую должность, и вынудил повторить свои ложные показания вице-президента Майка Пенса, поверившего ему. В 2018 году судья в ходе слушаний по приговору дал понять, что намерен дать Флинну реальный срок. После этого Флинн просил отсрочить приговор.
С тех пор Флинн поменял адвокатов, и его новые защитники вступили в резкую пикировку с обвинением. Они потребовали от суда отменить сделку о признании вины, но этого пока не было сделано.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте 2019 года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией.
Бывший посол России в США Сергей Кисляк. Архивное фото
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Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
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ФБРМайкл ФлиннДональд ТрампСШАВ мире
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