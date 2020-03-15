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Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина
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РИА Новости

Части испанской армии привлекли для обеспечения режима карантина

21:04 15.03.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаСитуация в Мадриде, Испания
Ситуация в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Части специального военного подразделения армии Испании привлечены для обеспечения соблюдения режима карантина, введенного в стране, сообщает испанское министерство обороны.
"Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям (UME) начало предварительные проверки в некоторых городских зонах, которые могут быть наиболее опасными для распространения COVID-19", - говорится в сообщении министерства обороны.
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В частности, военные работают на улицах Мадрида, Валенсии, Севильи, Сарагосы, Леона, Лас-Пальмас, Санта-Крус-де-Тенерифе.
Проверки будут проводиться на станциях метро и автобусов, в случае необходимости будет проводиться дезинфекция, сообщает министерство. Кроме того, задача подразделений – следить за выполнением ограничений передвижения людей, введенных властями в связи с эпидемией коронавируса.
Как заявило в воскресенье МВД, невыполнение предписанных мер грозит наказанием "в соответствии с действующим законодательством".
Оно может составлять от 100 до 600 тысяч евро. 600 тысяч евро – максимальное наказание в случае, если человек намеренно совершает действия, представляющие серьезную угрозу здоровью других людей. Неподчинение или оказание сопротивления представителям властей при исполнении, а также предоставление недостоверных данных о себе предполагает наказание от 601 евро до 30 тысяч евро. В случае оказания серьезного сопротивления представителям органов правопорядка при исполнении – от трех месяцев до года тюрьмы.
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14 марта власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только, чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.
Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших (7,7 тысячи) и жертв (288 человек), по данным министерства здравоохранения на 15 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМадрид (город)ИспанияВ мире
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