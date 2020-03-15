"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире.
Информация по России подготовлена по данным Роспотребнадзора.
На карте представлена актуальная информация о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.
По России данные детализированы по регионам.
Пандемия коронавируса
Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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