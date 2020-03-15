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"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса
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РИА Новости

"Яндекс" запустил карту распространения коронавируса

21:22 15.03.2020 (обновлено: 05:57 16.03.2020)
367425
© Dado Ruvic/IllustrationЗнак коронавируса
Знак коронавируса
© Dado Ruvic/Illustration
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. "Яндекс" запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России и в мире.
Информация по России подготовлена по данным Роспотребнадзора.
На карте представлена актуальная информация о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.
По России данные детализированы по регионам.

Пандемия коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ранее объявила вспышку COVID-19, распространившегося из Китая, пандемией.
По последним данным, по всему миру заразились 157 тысяч человек. Случаи коронавируса выявили более чем в 140 странах. Свыше шести тысяч человек умерли, 75 тысяч пациентов вылечились.
В Европе первое место по распространению коронавируса заняла Италия: там выявлено более 21 тысячи зараженных, 1441 человек скончался.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЯндексЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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15 марта, 21:54
MYMake Yellowstone Great Again
244921011
Это как так в Скандинавии с их несколькими миллионами жителей, низкой плотностью населения и уровнем здравоохранения заразившихся в сотни раз больше чем у нас?..
16 марта, 01:41
Lex Luthor
2350005
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