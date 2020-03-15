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Аэрофлот запустил спецпрограмму для возвращения россиян из Европы
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РИА Новости

Аэрофлот запустил спецпрограмму для возвращения россиян из Европы

20:56 15.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовый самолет Airbus A350-900 во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево
Новый самолет Airbus A350-900 во время взлета в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В связи с временным прекращением полетов по ряду направлений Аэрофлот реализует специальную программу рейсов в европейские города для возвращения российских пассажиров Аэрофлота, имеющих билеты на даты вылета 16 марта и позднее. При этом перевозчик призвал пассажиров, находящихся в европейских странах, регулярно проверять статус бронирования на сайте авиакомпании, а также обновлять электронную почту, сообщает пресс-служба перевозчика.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,3 тысячи человек скончались.
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
19:16
"Аэрофлот" расширил список приостановленных рейсов в Европу
Специальные рейсы для возвращения на территорию Российской Федерации будут организованы в связи с прекращением регулярного авиасообщения. Изменение даты и времени вылета будет произведено однократно без обращения пассажира и направлено на адрес электронной почты, указанный при бронировании.
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