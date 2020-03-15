Число заразившихся коронавирусом в Эстонии выросло до 171 человека

ХЕЛЬСИНКИ, 15 мар - РИА Новости. Республиканский департамент здоровья за сутки выявил 56 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Республиканский департамент здоровья за сутки выявил 56 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Эстонии , общее число заразившихся достигло 171 человека, сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства.

"Вирус COVID-19 за одни сутки диагностировали у 56 жителей Эстонии в различных регионах страны. Общее число заразившихся достигло 171 человека. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено 1133 теста на коронавирус, из них 171 оказался положительным", - говорится в сообщении.

Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса в пятницу объявило введении в стране чрезвычайного положения, которое будет действовать до 1 мая. С понедельника закрываются школы, музеи и кино, театральные представления, концерты и конференции отменяются. В местах пересечения границы будет введен санитарный контроль для установления у людей симптомов коронавируса.

Режим ЧП также предписывает закрыть спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.

В воскресенье правительство приняло решение с 17 марта временно ограничить пересечение государственной границы и восстановить пограничный контроль, что означает запрет на въезд гражданам иностранных государств с небольшими исключениями.

В Эстонию в дальнейшем могут попасть лишь граждане Эстонии или лица имеющие вид на жительство в Эстонии, в том числе обладатели серых паспортов, а также граждане других стран, члены семьи которых живут в Эстонии.

Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.

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