Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 мар - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в штате Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо

"Женщина 76 лет стала третьей жертвой коронавируса в штате", - сказал Куомо.

По его словам, все погибшие были пожилыми людьми с сопутствующими заболеваниями.

Всего в штате зарегистрировали 729 заболевших.

Улицы Нью-Йорка заметно опустели, в барах сидит уже не такое число посетителей. Люди делают запасы - закупают крупы, картофель, каши, макароны, консервы. При этом к вечеру каждого дня в магазинах с низкими ценами пустеют полки.