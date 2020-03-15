Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 мар - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в штате Нью-Йорк достигло трех, сообщил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
"Женщина 76 лет стала третьей жертвой коронавируса в штате", - сказал Куомо.
По его словам, все погибшие были пожилыми людьми с сопутствующими заболеваниями.
Всего в штате зарегистрировали 729 заболевших.
Улицы Нью-Йорка заметно опустели, в барах сидит уже не такое число посетителей. Люди делают запасы - закупают крупы, картофель, каши, макароны, консервы. При этом к вечеру каждого дня в магазинах с низкими ценами пустеют полки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.
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