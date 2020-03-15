У зампредседателя правительства Каталонии обнаружили коронавирус

МАДРИД, 15 мар – РИА Новости. Заместитель председателя правительства Заместитель председателя правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что у него обнаружили коронавирус

"Тест на COVID-19 дал сегодня положительный результат. В настоящее время я прекрасно себя чувствую. Следуя указаниям медиков, остаюсь на карантине дома, откуда продолжу работать", - написал Арагонес в Twitter

Это первый случай заражения коронавирусом в правительстве этого испанского автономного сообщества.

Ранее коронавирус обнаружили у двух членов кабинета министров Испании – министра по вопросам территориальной политики Каролины Дариас и министра по делам равноправия Ирене Монтеро, жены вице-премьера Пабло Иглесиаса. В самоизоляции находится королева Летисия, которая недавно присутствовала на мероприятии с участием Монтеро. Вирусом заразилась и супруга премьера Испании Педро Санчеса, Бегонья Гомес, она также на карантине.

14 марта власти Испании ввели режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей на 15 дней. Этот срок может быть продлен с согласия парламента в случае необходимости. Людям разрешено выходить на улицу только в случаях крайней необходимости - чтобы приобрести продукты, лекарства, предметы первой необходимости, а также добраться до работы. Компании в массовом порядке перевели сотрудников на работу из дома. В стране закрыты бары, рестораны, музеи, театры, спортивные и культурные центры, другие развлекательные заведения, школы, университеты, магазины за исключением продовольственных и предметов первой необходимости.

Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству заболевших (7,7 тысячи) и жертв (288 человек).

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 145 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, более 5,6 тысячи человек скончались.