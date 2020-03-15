В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти

Ранее стало известно, что 16 марта в Госдуме должны пройти парламентские слушания "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции".

"Парламентские слушания на тему: "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции", проведение которых было запланировано на 16 марта, отменены. Решение принято в рамках проведения профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса", - сказал он.