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В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти
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РИА Новости

В Госдуме отменили слушания о сохранении исторической памяти

20:21 15.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил журналистам, что парламентские слушания о сохранении исторической памяти отменены из-за коронавируса.
Ранее стало известно, что 16 марта в Госдуме должны пройти парламентские слушания "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции".
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"Парламентские слушания на тему: "Сохранение исторической памяти о Великой Победе: международная практика и современные тенденции", проведение которых было запланировано на 16 марта, отменены. Решение принято в рамках проведения профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса", - сказал он.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 142 тысяч человек в 135 странах, большинство выздоровели, но более 5,3 тысячи скончались.
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