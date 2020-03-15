Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сотрудничество певицы Сотрудничество певицы Наргиз с продюсером Виктором Дробышем не будет долгим, считает ее бывший концертный директор Сергей Лавров.

"Есть поговорка: горбатого исправит только могила. С Фадеевым Наргиз поступила плохо. И с Дробышем так же сделает", — заявил он "Собеседнику"

Как отметил Лавров, до Максима Фадеева Наргиз сменила семь или восемь концертных директоров, потому что никто не мог с ней сработаться. С его точки зрения, для благотворного сотрудничества артистке необходимо "поменяться изнутри".

Кроме того, экс-директор обвинил певицу в жадности.

"Ее очень душила жаба, когда она Фадееву отдавала половину своего гонорара, хотя у них была такая договоренность. Думаю, с новым продюсером будет такая же история. Так что, наверное, Дробыша Наргиз пошлет еще дальше, чем Фадеева", — предположил он.

По словам Лаврова, сейчас карьера артистки переживает не лучшие времена. Он отметил, что "народ отвернулся" от Наргиз и теперь она не так популярна — поэтому и отменяют ее концерты.

"Сейчас артистка, на мой взгляд, опустилась ниже плинтуса. <…> Фадеев тащил ее в гору, сделал ей репертуар, образ. А сейчас она не просто с горы съехала, а упала в пропасть. Достать ее оттуда будет очень сложно", — цитирует его издание.

Как утверждает Лавров, у Наргиз есть проблемы с алкоголем.

Летом 2019 года Наргиз покинула лейбл Максима Фадеева после пяти лет совместной работы. После расторжения контракта она не может исполнять музыкальные произведения продюсера. Этой весной Наргиз стала сотрудничать с Виктором Дробышем.