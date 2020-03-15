Наргиз пошлет Дробыша "дальше, чем Фадеева", заявил ее экс-директор

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Сотрудничество певицы Наргиз с продюсером Виктором Дробышем не будет долгим, считает ее бывший концертный директор Сергей Лавров.
"Есть поговорка: горбатого исправит только могила. С Фадеевым Наргиз поступила плохо. И с Дробышем так же сделает", — заявил он "Собеседнику".
Как отметил Лавров, до Максима Фадеева Наргиз сменила семь или восемь концертных директоров, потому что никто не мог с ней сработаться. С его точки зрения, для благотворного сотрудничества артистке необходимо "поменяться изнутри".
Кроме того, экс-директор обвинил певицу в жадности.
"Ее очень душила жаба, когда она Фадееву отдавала половину своего гонорара, хотя у них была такая договоренность. Думаю, с новым продюсером будет такая же история. Так что, наверное, Дробыша Наргиз пошлет еще дальше, чем Фадеева", — предположил он.
По словам Лаврова, сейчас карьера артистки переживает не лучшие времена. Он отметил, что "народ отвернулся" от Наргиз и теперь она не так популярна — поэтому и отменяют ее концерты.
"Сейчас артистка, на мой взгляд, опустилась ниже плинтуса. <…> Фадеев тащил ее в гору, сделал ей репертуар, образ. А сейчас она не просто с горы съехала, а упала в пропасть. Достать ее оттуда будет очень сложно", — цитирует его издание.
Как утверждает Лавров, у Наргиз есть проблемы с алкоголем.
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Летом 2019 года Наргиз покинула лейбл Максима Фадеева после пяти лет совместной работы. После расторжения контракта она не может исполнять музыкальные произведения продюсера. Этой весной Наргиз стала сотрудничать с Виктором Дробышем.
Осенью прошлого года певица оказалась в центре скандала после ее концерта в Уссурийске, с которого якобы ушло около трети зрителей. СМИ писали, будто артистка вышла на сцену в нетрезвом виде и пила алкоголь во время выступления. Представители певицы заявляли, что на самом деле концерт прошел хорошо, а в прессе распространяют о ней ложные слухи. По словам артистки, ее дальневосточный тур прошел "феноменально", а информация об инциденте — дело рук продюсерского центра Фадеева и его сотрудников.
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